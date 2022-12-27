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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, четыре танка и три БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, четыре танка и три БТР - РИА Новости, 27.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, четыре танка и три БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек личного состава, четыре танка, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 15 единиц... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:25
2022-12-27T10:25
2022-12-27T10:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек личного состава, четыре танка, три бронетранспортера, две артиллерийские установки и 15 единиц автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава; четыре танка; три бронетранспортера; две артиллерийские установки; 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, два танка, бронетранспортер, четыре артиллерийские установки и два беспилотника.
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, четыре танка и три БТР
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 90 человек, четыре танка и три БТР