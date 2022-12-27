https://ria.ru/20221227/pomosch-1841605657.html

В Германии призвали создать длительную стратегию помощи Киеву

В Германии призвали создать длительную стратегию помощи Киеву - РИА Новости, 27.12.2022

В Германии призвали создать длительную стратегию помощи Киеву

Глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала создать длительную стратегию военной помощи Украине, при этом она признала... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:09

2022-12-27T12:09

2022-12-27T12:09

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала создать длительную стратегию военной помощи Украине, при этом она признала факт плохой оснащённости бундесвера (вооруженных сил ФРГ). "Тот факт, что бундесвер плохо оснащен и во многих областях ему нужно многое наверстать, не являлось секретом уже десятилетие. Но многие просто не хотели этого замечать, не говоря уже о том, чтобы обсуждать это", - заявила Штрак-Циммерман в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). По ее словам, у Германии на данный момент нет стратегии, что не позволяет стране в полной мере поддержать войска Украины. "В этом и заключается проблема. Просто реагировать на призывы украинцев о помощи не является стратегией в долгосрочной перспективе", - уточнила политик. "Вместе со своими партнерами (по НАТО - ред.) Германия должна разработать сценарий того, как должна продолжаться поддержка (Украине) в ближайшие месяцы", - добавила глава оборонного комитета. В том числе, по ее мнению, военные материалы необходимо направлять и в качестве превентивной меры - в тех случаях, когда их нехватка уже становится очевидной. Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221226/bezhentsy-1841431066.html

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html

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