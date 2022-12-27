https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841590595.html

Засельский: фокус стратегии МСП Банка – массовость поддержки субъектов МСП

Засельский: фокус стратегии МСП Банка – массовость поддержки субъектов МСП - РИА Новости, 27.12.2022

Засельский: фокус стратегии МСП Банка – массовость поддержки субъектов МСП

Новая стратегия МСП Банка до 2026 года направлена на расширение охвата поддержкой представителей малого и среднего бизнеса, а также на повышение технологичности РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:18

2022-12-27T11:18

2022-12-27T11:18

экономика

мсп банк

северо-кавказский федеральный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488265_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_6d8b52bde7fb7ec9a377ca8ba2f6fa01.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новая стратегия МСП Банка до 2026 года направлена на расширение охвата поддержкой представителей малого и среднего бизнеса, а также на повышение технологичности продуктов, сообщил председатель правления банка Петр Засельский."В новой стратегии банка, как и в стратегии нашего акционера - Корпорации МСП, предусмотрен фокус на охват поддержкой субъектов МСП, реализацию максимально технологичных продуктов", - рассказал глава банка в интервью "Известиям".Он отметил, что ключевыми направлениями поддержки станут экспресс-кредитование, гарантийная поддержка, кредитование высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, реализация совместных программ с регионами, причем особое внимание будет уделено поддержке субъектов МСП в СКФО.Также, по словам Засельского, банк будет реализовывать проект по трансферу технологий, благодаря которому небольшие банки смогут воспользоваться технологиями кредитного конвейера и сервисами оценки рисков, которыми обладает МСП Банк."Все наши продукты — это реальная помощь бизнесу, в разных сферах его деятельности. Это принцип, которым мы руководствуемся всякий раз, разрабатывая и выпуская на рынок новую программу кредитования. Ведь наши клиенты — это наше развитие и стимул двигаться вперед, под их потребности мы создаем новые специальные продукты и модернизируем имеющиеся", - сказал руководитель МСП Банка.

https://ria.ru/20221221/msp-1840162420.html

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, мсп банк, северо-кавказский федеральный округ