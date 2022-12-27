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Засельский: фокус стратегии МСП Банка – массовость поддержки субъектов МСП - РИА Новости, 27.12.2022
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Засельский: фокус стратегии МСП Банка – массовость поддержки субъектов МСП
Засельский: фокус стратегии МСП Банка – массовость поддержки субъектов МСП - РИА Новости, 27.12.2022
Засельский: фокус стратегии МСП Банка – массовость поддержки субъектов МСП
Новая стратегия МСП Банка до 2026 года направлена на расширение охвата поддержкой представителей малого и среднего бизнеса, а также на повышение технологичности РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:18
2022-12-27T11:18
экономика
мсп банк
северо-кавказский федеральный округ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новая стратегия МСП Банка до 2026 года направлена на расширение охвата поддержкой представителей малого и среднего бизнеса, а также на повышение технологичности продуктов, сообщил председатель правления банка Петр Засельский."В новой стратегии банка, как и в стратегии нашего акционера - Корпорации МСП, предусмотрен фокус на охват поддержкой субъектов МСП, реализацию максимально технологичных продуктов", - рассказал глава банка в интервью "Известиям".Он отметил, что ключевыми направлениями поддержки станут экспресс-кредитование, гарантийная поддержка, кредитование высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, реализация совместных программ с регионами, причем особое внимание будет уделено поддержке субъектов МСП в СКФО.Также, по словам Засельского, банк будет реализовывать проект по трансферу технологий, благодаря которому небольшие банки смогут воспользоваться технологиями кредитного конвейера и сервисами оценки рисков, которыми обладает МСП Банк."Все наши продукты — это реальная помощь бизнесу, в разных сферах его деятельности. Это принцип, которым мы руководствуемся всякий раз, разрабатывая и выпуская на рынок новую программу кредитования. Ведь наши клиенты — это наше развитие и стимул двигаться вперед, под их потребности мы создаем новые специальные продукты и модернизируем имеющиеся", - сказал руководитель МСП Банка.
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экономика, мсп банк, северо-кавказский федеральный округ
Экономика, МСП Банк, Северо-Кавказский Федеральный округ
11:18 27.12.2022
 

Засельский: фокус стратегии МСП Банка – массовость поддержки субъектов МСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новая стратегия МСП Банка до 2026 года направлена на расширение охвата поддержкой представителей малого и среднего бизнеса, а также на повышение технологичности продуктов, сообщил председатель правления банка Петр Засельский.
"В новой стратегии банка, как и в стратегии нашего акционера - Корпорации МСП, предусмотрен фокус на охват поддержкой субъектов МСП, реализацию максимально технологичных продуктов", - рассказал глава банка в интервью "Известиям".
Логотип корпорации МСП
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Он отметил, что ключевыми направлениями поддержки станут экспресс-кредитование, гарантийная поддержка, кредитование высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, реализация совместных программ с регионами, причем особое внимание будет уделено поддержке субъектов МСП в СКФО.
Также, по словам Засельского, банк будет реализовывать проект по трансферу технологий, благодаря которому небольшие банки смогут воспользоваться технологиями кредитного конвейера и сервисами оценки рисков, которыми обладает МСП Банк.
"Все наши продукты — это реальная помощь бизнесу, в разных сферах его деятельности. Это принцип, которым мы руководствуемся всякий раз, разрабатывая и выпуская на рынок новую программу кредитования. Ведь наши клиенты — это наше развитие и стимул двигаться вперед, под их потребности мы создаем новые специальные продукты и модернизируем имеющиеся", - сказал руководитель МСП Банка.
 
ЭкономикаМСП БанкСеверо-Кавказский Федеральный округ
 
 
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