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Засельский: МСП Банк втрое перевыполнил план поддержки бизнеса в СКФО - РИА Новости, 27.12.2022
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Засельский: МСП Банк втрое перевыполнил план поддержки бизнеса в СКФО
Засельский: МСП Банк втрое перевыполнил план поддержки бизнеса в СКФО - РИА Новости, 27.12.2022
Засельский: МСП Банк втрое перевыполнил план поддержки бизнеса в СКФО
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, более, чем в три раза перевыполнил план поддержки малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:14
2022-12-27T11:14
экономика
мсп банк
северо-кавказский федеральный округ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, более, чем в три раза перевыполнил план поддержки малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа, сообщил председатель правления банка Петр Засельский.Он напомнил, что в 2022 году банк получил докапитализацию в размере 10,1 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда рублей было направлено на кредитование малого и среднего предпринимательства в СКФО."Это регион с существенным дефицитом банковского предложения для субъектов МСП. Уже сейчас мы выполнили план по финансовой поддержке субъектов МСП в СКФО на 321%. Наша основная задача как института развития — помогать там, куда не идут многие другие банки", - сказал Засельский в интервью "Известиям".Он добавил, что в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" банк по итогам 2022 года планирует предоставить малому и среднему бизнесу финансовую поддержку на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей.Ранее сообщалось, что в период с 2022 по 2025 год финансовой помощью МСП Банка в размере 13,9 миллиарда рублей смогут воспользоваться не менее 750 заемщиков из СКФО.
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экономика, мсп банк, северо-кавказский федеральный округ
Экономика, МСП Банк, Северо-Кавказский Федеральный округ
11:14 27.12.2022
 

Засельский: МСП Банк втрое перевыполнил план поддержки бизнеса в СКФО

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, более, чем в три раза перевыполнил план поддержки малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа, сообщил председатель правления банка Петр Засельский.
Он напомнил, что в 2022 году банк получил докапитализацию в размере 10,1 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда рублей было направлено на кредитование малого и среднего предпринимательства в СКФО.
Логотип корпорации МСП
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"Это регион с существенным дефицитом банковского предложения для субъектов МСП. Уже сейчас мы выполнили план по финансовой поддержке субъектов МСП в СКФО на 321%. Наша основная задача как института развития — помогать там, куда не идут многие другие банки", - сказал Засельский в интервью "Известиям".
Он добавил, что в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" банк по итогам 2022 года планирует предоставить малому и среднему бизнесу финансовую поддержку на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в период с 2022 по 2025 год финансовой помощью МСП Банка в размере 13,9 миллиарда рублей смогут воспользоваться не менее 750 заемщиков из СКФО.
 
ЭкономикаМСП БанкСеверо-Кавказский Федеральный округ
 
 
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