https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841589068.html

Засельский: МСП Банк втрое перевыполнил план поддержки бизнеса в СКФО

Засельский: МСП Банк втрое перевыполнил план поддержки бизнеса в СКФО - РИА Новости, 27.12.2022

Засельский: МСП Банк втрое перевыполнил план поддержки бизнеса в СКФО

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, более, чем в три раза перевыполнил план поддержки малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:14

2022-12-27T11:14

2022-12-27T11:14

экономика

мсп банк

северо-кавказский федеральный округ

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, более, чем в три раза перевыполнил план поддержки малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа, сообщил председатель правления банка Петр Засельский.Он напомнил, что в 2022 году банк получил докапитализацию в размере 10,1 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда рублей было направлено на кредитование малого и среднего предпринимательства в СКФО."Это регион с существенным дефицитом банковского предложения для субъектов МСП. Уже сейчас мы выполнили план по финансовой поддержке субъектов МСП в СКФО на 321%. Наша основная задача как института развития — помогать там, куда не идут многие другие банки", - сказал Засельский в интервью "Известиям".Он добавил, что в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" банк по итогам 2022 года планирует предоставить малому и среднему бизнесу финансовую поддержку на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей.Ранее сообщалось, что в период с 2022 по 2025 год финансовой помощью МСП Банка в размере 13,9 миллиарда рублей смогут воспользоваться не менее 750 заемщиков из СКФО.

https://ria.ru/20221221/msp-1840162420.html

северо-кавказский федеральный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, мсп банк, северо-кавказский федеральный округ