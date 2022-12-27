https://ria.ru/20221227/podarki-1841730217.html

Мэр Калуги опроверг информацию об отмене подарков детям-инвалидам

Мэр Калуги опроверг информацию об отмене подарков детям-инвалидам - РИА Новости, 27.12.2022

Мэр Калуги опроверг информацию об отмене подарков детям-инвалидам

Городская управа Калуги не отменяла новогодние подарки детям-инвалидам, их закупает областной центр "Доброта", заявил глава города Дмитрий Денисов. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:43

2022-12-27T17:43

2022-12-27T17:45

калужская область

общество

дмитрий денисов

калуга

подарки

новый год

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Городская управа Калуги не отменяла новогодние подарки детям-инвалидам, их закупает областной центр "Доброта", заявил глава города Дмитрий Денисов. Ранее в СМИ появилась информация о том, как в соцсетях представители горуправы в ответ на вопрос о том, будут ли в этом году новогодние подарки детям-инвалидам, ответили отрицательно, пояснив, что новогодние подарки не являются мерой соцподдержки и "формируются, исходя из возможностей муниципальных бюджетов". "Вижу вопросы калужан о получении сладких подарков к Новому году для калужских детей-инвалидов. Ежегодно все ребята получают новогодние подарки через областной центр "Доброта" при посещении занятий… Знаю, что при комментировании горуправой данного вопроса в соцсетях возникло недопонимание. Сотрудникам указано на необходимость более чётких и внятных формулировок", - написал Дмитрий Денисов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на сегодняшний день сладкие подарки получили уже 584 ребёнка, и работа по выдаче подарков продолжается.

https://ria.ru/20221213/deti-1838449682.html

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дмитрий денисов, калуга, подарки, новый год