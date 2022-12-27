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Мэр Калуги опроверг информацию об отмене подарков детям-инвалидам
Мэр Калуги опроверг информацию об отмене подарков детям-инвалидам - РИА Новости, 27.12.2022
Мэр Калуги опроверг информацию об отмене подарков детям-инвалидам
Городская управа Калуги не отменяла новогодние подарки детям-инвалидам, их закупает областной центр "Доброта", заявил глава города Дмитрий Денисов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:43
2022-12-27T17:43
2022-12-27T17:45
калужская область
общество
дмитрий денисов
калуга
подарки
новый год
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Городская управа Калуги не отменяла новогодние подарки детям-инвалидам, их закупает областной центр "Доброта", заявил глава города Дмитрий Денисов. Ранее в СМИ появилась информация о том, как в соцсетях представители горуправы в ответ на вопрос о том, будут ли в этом году новогодние подарки детям-инвалидам, ответили отрицательно, пояснив, что новогодние подарки не являются мерой соцподдержки и "формируются, исходя из возможностей муниципальных бюджетов". "Вижу вопросы калужан о получении сладких подарков к Новому году для калужских детей-инвалидов. Ежегодно все ребята получают новогодние подарки через областной центр "Доброта" при посещении занятий… Знаю, что при комментировании горуправой данного вопроса в соцсетях возникло недопонимание. Сотрудникам указано на необходимость более чётких и внятных формулировок", - написал Дмитрий Денисов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на сегодняшний день сладкие подарки получили уже 584 ребёнка, и работа по выдаче подарков продолжается.
https://ria.ru/20221213/deti-1838449682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий денисов, калуга, подарки, новый год
Калужская область, Общество, Дмитрий Денисов, Калуга, Подарки, Новый год
17:43 27.12.2022 (обновлено: 17:45 27.12.2022)
Мэр Калуги опроверг информацию об отмене подарков детям-инвалидам
Мэр Калуги Денисов: городская управа не отменяла новогодние подарки детям-инвалидам