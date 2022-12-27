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Российские дипломаты передали подарки детям русских сел в Армении
Российские дипломаты передали подарки детям русских сел в Армении - РИА Новости, 27.12.2022
Российские дипломаты передали подарки детям русских сел в Армении
Российские дипломаты передали новогодние подарки детям двух русских сел в Армении, сообщили в пресс-службе Русского дома в Ереване (представительства... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:19
2022-12-27T14:19
2022-12-27T14:19
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дед мороз
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. Российские дипломаты передали новогодние подарки детям двух русских сел в Армении, сообщили в пресс-службе Русского дома в Ереване (представительства Россотрудничества). "Представители посольства России и Россотрудничества в Армении посетили русские (молоканские) села Фиолетово и Лермонтово и передали новогодние подарки детям, а школьным библиотекам - книги", - говорится в Telegram-канале представительства. В сообщении отмечается, что помимо этого глава Русского дома Вадим Фефилов вручил сертификаты и призы победителям Этнографического диктанта-2022, который прошел чуть ранее в Фиолетово при участии заместителя руководителя Россотрудничества - Дмитрия Поликанова. Тогда диктант написали не только школьники, но и учителя и глава села — Алексей Чичёв. "Новогодние поздравления и организация праздников стали многолетней доброй традицией посольства России и представительства Россотрудничества в Армении. Ежегодно, в преддверии Нового года, представители российской дипмиссии посещают сельские школы, детские дома, больницы. А в этом году более 5 тысяч детей и взрослых имели возможность пообщаться с русским Дедом Морозом из Великого Устюга, который побывал в Армении по приглашению Россотрудничества", - отметили в пресс-службе.
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дед мороз, армения, россия, ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Новый год — 2023, Дед Мороз, Армения, Россия, Ереван, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Российские дипломаты передали подарки детям русских сел в Армении
Российские дипломаты передали новогодние подарки детям двух русских сел в Армении