https://ria.ru/20221227/podarki-1841540101.html
Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год
Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год - РИА Новости, 27.12.2022
Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год
Раздачей гражданам подарков на Новый год занимаются власти на местах – это могут быть сладости, продукты или игрушки, для получения которых нужно... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T03:18
2022-12-27T03:18
2022-12-27T11:29
общество
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
новый год
новый год — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838288400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eee4d1c4071cba3d178527b9cd8fd4f4.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Раздачей гражданам подарков на Новый год занимаются власти на местах – это могут быть сладости, продукты или игрушки, для получения которых нужно соответствовать определенным условиям, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.По ее словам, эти условия варьируются в зависимости от региона. Но они обычно включают в себя возраст, число детей в семье, статус малоимущей и/или многодетной семьи, инвалидность ребенка. В этом году подарки дополнительно выдают детям беженцев и мобилизованных участников СВО."Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки, и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации", — дала совет эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/sbory-1773579392.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838288400_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9060851facb059d60464c1e646102ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария спиридонова, ассоциация юристов россии, новый год
Общество, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России, Новый год, Новый год — 2023
03:18 27.12.2022 (обновлено: 11:29 27.12.2022)
Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год
Юрист Спиридонова сообщила о возможности получить от властей подарки на Новый год