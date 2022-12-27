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Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год - РИА Новости, 27.12.2022
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Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год
Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год - РИА Новости, 27.12.2022
Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год
Раздачей гражданам подарков на Новый год занимаются власти на местах – это могут быть сладости, продукты или игрушки, для получения которых нужно... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T03:18
2022-12-27T11:29
общество
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
новый год
новый год — 2023
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Раздачей гражданам подарков на Новый год занимаются власти на местах – это могут быть сладости, продукты или игрушки, для получения которых нужно соответствовать определенным условиям, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.По ее словам, эти условия варьируются в зависимости от региона. Но они обычно включают в себя возраст, число детей в семье, статус малоимущей и/или многодетной семьи, инвалидность ребенка. В этом году подарки дополнительно выдают детям беженцев и мобилизованных участников СВО."Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки, и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации", — дала совет эксперт.
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общество, мария спиридонова, ассоциация юристов россии, новый год
Общество, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России, Новый год, Новый год — 2023
03:18 27.12.2022 (обновлено: 11:29 27.12.2022)
 
Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год

Юрист Спиридонова сообщила о возможности получить от властей подарки на Новый год

© Фото : Unsplash/Thought CatalogПодарки под елкой
Подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Unsplash/Thought Catalog
Подарки под елкой . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Раздачей гражданам подарков на Новый год занимаются власти на местах – это могут быть сладости, продукты или игрушки, для получения которых нужно соответствовать определенным условиям, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
По ее словам, эти условия варьируются в зависимости от региона. Но они обычно включают в себя возраст, число детей в семье, статус малоимущей и/или многодетной семьи, инвалидность ребенка. В этом году подарки дополнительно выдают детям беженцев и мобилизованных участников СВО.
Сотрудница распаковывает подарок - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 00:00Сказано в эфире
Эксперт рассказал, чем плох сбор денег на подарки коллегам
"Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки, и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации", — дала совет эксперт.
 
Новый год — 2023ОбществоМария СпиридоноваАссоциация юристов РоссииНовый год
 
 
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