https://ria.ru/20221227/podarki-1841540101.html

Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год

Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год - РИА Новости, 27.12.2022

Юрист рассказала, как получить подарки от государства на Новый год

Раздачей гражданам подарков на Новый год занимаются власти на местах – это могут быть сладости, продукты или игрушки, для получения которых нужно... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T03:18

2022-12-27T03:18

2022-12-27T11:29

общество

мария спиридонова

ассоциация юристов россии

новый год

новый год — 2023

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Раздачей гражданам подарков на Новый год занимаются власти на местах – это могут быть сладости, продукты или игрушки, для получения которых нужно соответствовать определенным условиям, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.По ее словам, эти условия варьируются в зависимости от региона. Но они обычно включают в себя возраст, число детей в семье, статус малоимущей и/или многодетной семьи, инвалидность ребенка. В этом году подарки дополнительно выдают детям беженцев и мобилизованных участников СВО."Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки, и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации", — дала совет эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/sbory-1773579392.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, мария спиридонова, ассоциация юристов россии, новый год