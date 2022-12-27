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Минобороны Украины выплатит военным компенсации за время нахождения в плену - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/plen-1841675625.html
Минобороны Украины выплатит военным компенсации за время нахождения в плену
Минобороны Украины выплатит военным компенсации за время нахождения в плену - РИА Новости, 27.12.2022
Минобороны Украины выплатит военным компенсации за время нахождения в плену
Министр обороны Украины Алексей Резников распорядился выплатить украинским военным компенсации за время нахождения в плену, сообщает во вторник украинская... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:01
2022-12-27T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
украина
министерство обороны украины
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников распорядился выплатить украинским военным компенсации за время нахождения в плену, сообщает во вторник украинская медиа-платформа Military Media Center . "Министр обороны Украины Алексей Резников поручил кадровым органам ВС Украины провести все необходимые выплаты защитникам, освобожденным из плена, с целью обеспечения их надлежащей социальной защиты", - сообщает Military Media Center в Telegram-канале. В сообщении говорится, что украинским военнослужащим со дня освобождения из плена до дня вступления в исполнение обязанностей по новым штатным должностям будет сохраняться выплата ежемесячного денежного обеспечения в размерах по последним занимаемым ими должностям. Отмечается, что бывшим военнопленным в пятидневный срок будут произведены расчеты по причитающимся им видам денежного довольствия (в том числе дополнительного вознаграждения, согласно постановлению кабмина Украины от 28 февраля 2022 года) из расчета 100 тысяч гривен (около 2700 долларов США) до дня освобождения из плена.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841668496.html
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в мире, алексей резников, украина, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Украина, Министерство обороны Украины
15:01 27.12.2022
 
Минобороны Украины выплатит военным компенсации за время нахождения в плену

Минобороны Украины распорядилось выплатить военным компенсации за время нахождения в плену

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников распорядился выплатить украинским военным компенсации за время нахождения в плену, сообщает во вторник украинская медиа-платформа Military Media Center .
"Министр обороны Украины Алексей Резников поручил кадровым органам ВС Украины провести все необходимые выплаты защитникам, освобожденным из плена, с целью обеспечения их надлежащей социальной защиты", - сообщает Military Media Center в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что украинским военнослужащим со дня освобождения из плена до дня вступления в исполнение обязанностей по новым штатным должностям будет сохраняться выплата ежемесячного денежного обеспечения в размерах по последним занимаемым ими должностям. Отмечается, что бывшим военнопленным в пятидневный срок будут произведены расчеты по причитающимся им видам денежного довольствия (в том числе дополнительного вознаграждения, согласно постановлению кабмина Украины от 28 февраля 2022 года) из расчета 100 тысяч гривен (около 2700 долларов США) до дня освобождения из плена.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковУкраинаМинистерство обороны Украины
 
 
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