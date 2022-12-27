https://ria.ru/20221227/piraty-1841625039.html
"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных у российских пиратов фильмов
"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных у российских пиратов фильмов - РИА Новости, 27.12.2022
"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных у российских пиратов фильмов
Компания Group-IB представила "Бюллетеню Кинопрокатчика" рейтинг десяти "фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2022... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:07
2022-12-27T13:07
2022-12-27T13:07
культура
новости культуры
кино и сериалы
роберт паттинсон
group-ib
том круз
сандра буллок
ченнинг татум
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Компания Group-IB представила "Бюллетеню Кинопрокатчика" рейтинг десяти "фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2022 году". Топ приводится на сайте издания. Первое место у "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма. Второе и третье — у блокбастеров Marvel: лент "Человек-Паук: Нет пути домой" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Четвертый — "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, вернувшимся к роли летчика-аса. На пятой строчке — научная фантастика "Проект "Адам". Шестые — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Седьмая позиция у приключенческого ромкома "Затерянный город" с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питтом, а восьмая — у "Соника 2 в кино". На девятой строчке экшен про динозавров, разгуливающих по планете в наши дни, — "Мир Юрского периода: Господство". Замыкает топ-10 — "Варяг".
https://ria.ru/20221227/ironiyasudby-1841596386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон, group-ib, том круз, сандра буллок, ченнинг татум
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Роберт Паттинсон, Group-IB, Том Круз, Сандра Буллок, Ченнинг Татум
"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных у российских пиратов фильмов
"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных в 2022 году у российских пиратов фильмов
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Компания Group-IB представила "Бюллетеню Кинопрокатчика" рейтинг десяти "фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2022 году". Топ приводится
на сайте издания.
Первое место у "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма. Второе и третье — у блокбастеров Marvel: лент "Человек-Паук: Нет пути домой" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".
Четвертый — "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, вернувшимся к роли летчика-аса. На пятой строчке — научная фантастика "Проект "Адам". Шестые — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".
Седьмая позиция у приключенческого ромкома "Затерянный город" с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питтом, а восьмая — у "Соника 2 в кино".
На девятой строчке экшен про динозавров, разгуливающих по планете в наши дни, — "Мир Юрского периода: Господство". Замыкает топ-10 — "Варяг".