https://ria.ru/20221227/piraty-1841625039.html

"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных у российских пиратов фильмов

"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных у российских пиратов фильмов - РИА Новости, 27.12.2022

"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных у российских пиратов фильмов

Компания Group-IB представила "Бюллетеню Кинопрокатчика" рейтинг десяти "фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2022... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:07

2022-12-27T13:07

2022-12-27T13:07

культура

новости культуры

кино и сериалы

роберт паттинсон

group-ib

том круз

сандра буллок

ченнинг татум

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Компания Group-IB представила "Бюллетеню Кинопрокатчика" рейтинг десяти "фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в 2022 году". Топ приводится на сайте издания. Первое место у "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли защитника Готэма. Второе и третье — у блокбастеров Marvel: лент "Человек-Паук: Нет пути домой" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Четвертый — "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, вернувшимся к роли летчика-аса. На пятой строчке — научная фантастика "Проект "Адам". Шестые — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Седьмая позиция у приключенческого ромкома "Затерянный город" с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питтом, а восьмая — у "Соника 2 в кино". На девятой строчке экшен про динозавров, разгуливающих по планете в наши дни, — "Мир Юрского периода: Господство". Замыкает топ-10 — "Варяг".

https://ria.ru/20221227/ironiyasudby-1841596386.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон, group-ib, том круз, сандра буллок, ченнинг татум