https://ria.ru/20221227/peregovory-1841785490.html

Глава МИД ПМР обвинил Кишинев в разрушении основ переговорного процесса

Глава МИД ПМР обвинил Кишинев в разрушении основ переговорного процесса - РИА Новости, 27.12.2022

Глава МИД ПМР обвинил Кишинев в разрушении основ переговорного процесса

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев полагает, что Кишинев разрушает основы переговорного процесса по приднестровскому... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T23:20

2022-12-27T23:20

2022-12-27T23:20

в мире

виталий игнатьев

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев полагает, что Кишинев разрушает основы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, сообщила пресс-служба парламента ПМР. По данным ведомства, так Игнатьев прокомментировал принятие в первом чтении парламентом Молдавии законопроекта об установлении уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов. По его словам, вопрос остается в правоприменительной практике. "Как будут применяться эти статьи, как они будут использоваться, и означает ли принятие данного законопроекта, этих изменений в Уголовный кодекс тотальный и полный выход Молдовы из переговорного процесса с Приднестровьем, переход на какую-то другую форму взаимоотношений?" – подчеркнул Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".

https://ria.ru/20221227/zayavleniya-1841610671.html

https://ria.ru/20221225/konfrontatsiya-1841219129.html

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кишинев

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в мире, виталий игнатьев, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика