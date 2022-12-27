Глава МИД ПМР обвинил Кишинев в разрушении основ переговорного процесса
Глава МИД ПМР Игнатьев обвинил Кишинев в разрушении правовых основ переговорного процесса
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев полагает, что Кишинев разрушает основы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, сообщила пресс-служба парламента ПМР.
По данным ведомства, так Игнатьев прокомментировал принятие в первом чтении парламентом Молдавии законопроекта об установлении уголовной ответственности за сепаратизм и создание антиконституционных органов.
"Молдавская сторона продолжает использовать методы административно-бюрократического давления. Мы видим четкие правовые основания для разрушения всех основ переговорного процесса Молдовы и ПМР. Мы видим в этом главную угрозу", - сказал Игнатьев во вторник на заседании комиссии по внешней политике и международным связям Верховного совета (парламента) ПМР.
По его словам, вопрос остается в правоприменительной практике. "Как будут применяться эти статьи, как они будут использоваться, и означает ли принятие данного законопроекта, этих изменений в Уголовный кодекс тотальный и полный выход Молдовы из переговорного процесса с Приднестровьем, переход на какую-то другую форму взаимоотношений?" – подчеркнул Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".