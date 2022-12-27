Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/perebezhchiki-1841783089.html
В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами
В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами - РИА Новости, 27.12.2022
В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил, что будет инициировать подготовку законопроекта с целью... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T22:27
2022-12-27T23:26
николай брыкин
россия
госдума рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил, что будет инициировать подготовку законопроекта с целью признания "трусов-перебежчиков" и "предателей Родины" иноагентами. Политик добавил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России, "вытягивая их из нашей экономики". По словам депутата, "буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?""Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами!" — заявил он.Брыкин выразил надежду, что "путь обратно им будет заказан".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай брыкин, россия, госдума рф, единая россия
Николай Брыкин, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
22:27 27.12.2022 (обновлено: 23:26 27.12.2022)
 
В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами

Депутат Госдумы Брыкин предложил признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил, что будет инициировать подготовку законопроекта с целью признания "трусов-перебежчиков" и "предателей Родины" иноагентами.

"Я уже неоднократно говорил о том, что с начала спецоперации, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины", — написал Брыкин в телеграм-канале.

Политик добавил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России, "вытягивая их из нашей экономики".
По словам депутата, "буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?"
"Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами!" — заявил он.
Брыкин выразил надежду, что "путь обратно им будет заказан".
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение налогов для уехавших россиян?
Проголосовали:16644
26 декабря, 16:24
 
Николай БрыкинРоссияГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала