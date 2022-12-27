22:27 27.12.2022 (обновлено: 23:26 27.12.2022)
В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами
Депутат Госдумы Брыкин предложил признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил, что будет инициировать подготовку законопроекта с целью признания "трусов-перебежчиков" и "предателей Родины" иноагентами.
"Я уже неоднократно говорил о том, что с начала спецоперации, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины", — написал Брыкин в телеграм-канале.
Политик добавил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России, "вытягивая их из нашей экономики".
По словам депутата, "буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?"
"Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами!" — заявил он.
Брыкин выразил надежду, что "путь обратно им будет заказан".
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