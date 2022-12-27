https://ria.ru/20221227/perebezhchiki-1841783089.html

В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами

В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами - РИА Новости, 27.12.2022

В Госдуме предложили признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил, что будет инициировать подготовку законопроекта с целью... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T22:27

2022-12-27T22:27

2022-12-27T23:26

николай брыкин

россия

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил, что будет инициировать подготовку законопроекта с целью признания "трусов-перебежчиков" и "предателей Родины" иноагентами. Политик добавил, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России, "вытягивая их из нашей экономики". По словам депутата, "буквально каждый житель России задается вопросом: что же будет с этими позорниками дальше?""Для себя я принял четкое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами!" — заявил он.Брыкин выразил надежду, что "путь обратно им будет заказан".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай брыкин, россия, госдума рф, единая россия