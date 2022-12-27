https://ria.ru/20221227/pens-1841543760.html
Представитель Пенса опроверг публикации об участии политика в выборах в США
Представитель Пенса опроверг публикации об участии политика в выборах в США - РИА Новости, 27.12.2022
Представитель Пенса опроверг публикации об участии политика в выборах в США
Представитель бывшего вице-президента США Майка Пенса Дэвин О'Малли утверждает, что политик не подавал документы на официальное выдвижение своей кандидатуры для РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T02:35
2022-12-27T02:35
2022-12-27T02:40
майк пенс
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Представитель бывшего вице-президента США Майка Пенса Дэвин О'Малли утверждает, что политик не подавал документы на официальное выдвижение своей кандидатуры для участия в президентских выборах в 2024 году, несмотря на появившиеся ранее публикации СМИ. "Бывший вице-президент Майк Пенс не подавал (документы) сегодня для участия в президентских выборах", - написал О'Малли в своем аккаунте в Twitter. Ранее издание Washington Examiner, не раскрывая источник своей информации, сообщило, что Пенс вслед за бывшим президентом США Дональдом Трампом якобы официально выдвинулся в качестве кандидата на пост президента в предстоящей гонке в 2024 году.
https://ria.ru/20221226/demokraty-1841537628.html
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майк пенс, дональд трамп, сша
Майк Пенс, Дональд Трамп, США
02:35 27.12.2022 (обновлено: 02:40 27.12.2022)
Представитель Пенса опроверг публикации об участии политика в выборах в США
Представитель Пенса: политик не выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах в США