https://ria.ru/20221227/pens-1841543760.html

Представитель Пенса опроверг публикации об участии политика в выборах в США

Представитель Пенса опроверг публикации об участии политика в выборах в США - РИА Новости, 27.12.2022

Представитель Пенса опроверг публикации об участии политика в выборах в США

Представитель бывшего вице-президента США Майка Пенса Дэвин О'Малли утверждает, что политик не подавал документы на официальное выдвижение своей кандидатуры для РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T02:35

2022-12-27T02:35

2022-12-27T02:40

майк пенс

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Представитель бывшего вице-президента США Майка Пенса Дэвин О'Малли утверждает, что политик не подавал документы на официальное выдвижение своей кандидатуры для участия в президентских выборах в 2024 году, несмотря на появившиеся ранее публикации СМИ. "Бывший вице-президент Майк Пенс не подавал (документы) сегодня для участия в президентских выборах", - написал О'Малли в своем аккаунте в Twitter. Ранее издание Washington Examiner, не раскрывая источник своей информации, сообщило, что Пенс вслед за бывшим президентом США Дональдом Трампом якобы официально выдвинулся в качестве кандидата на пост президента в предстоящей гонке в 2024 году.

https://ria.ru/20221226/demokraty-1841537628.html

сша

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майк пенс, дональд трамп, сша