https://ria.ru/20221227/pasport-1841394089.html

Паспортная система в СССР/России

Паспортная система в СССР/России - РИА Новости, 27.12.2022

Паспортная система в СССР/России

Паспортная система – совокупность законов и административных мер, связанных с контролем над передвижением населения внутри страны, между странами и с... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T01:13

2022-12-27T01:13

2022-12-27T01:13

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Паспортная система – совокупность законов и административных мер, связанных с контролем над передвижением населения внутри страны, между странами и с удостоверением личности (паспортом). Впервые паспорт (франц. passeport, от passer – проходить, и port – гавань, порт) ввел в XVII веке французский король Людовик XIV как разрешение на проезд через порт. Потом это слово стало означать документ, удостоверяющий личность предъявителя. Первые зачатки паспортной системы в России стали появляться в Смутное время (конец XVI– начало XVIIвеков) в виде "проезжих грамот", вводимых, главным образом, с полицейской целью. Окончательно паспортная система оформилась только в эпоху правления Петра I. Она вводилась царем в 1719-1724 годах в связи с массовым дезертирством солдат, бегством крестьян от принудительных работ при возведении Санкт-Петербурга, крепостей и другого, а также для реализации налоговой реформы, направленной на содержание регулярной армии. Впервые официальные разрешительные документы на выезд с места постоянного проживания ("прямые отпуски", "поручные записки") упомянуты в указе "О искоренении воровских людей, беглых солдат и рекрут", подписанном в марте 1719 года, а термин "паспорт" ("пашпорт", или "пропускное письмо") – в указе "О поимке беглых драгун, солдат, матросов и рекрут", вышедшем осенью 1719 года. В 1724 году Петром Iбыл издан "Плакат о зборе подушном и протчем", вводивший обязательные "пропускные", или "покормежные", письма (выдавались земским комиссаром на срок от одного месяца до трех лет) для податного населения при отъезде на заработки или по другим делам. Название "паспорт" закреплялось за официальными разрешительными документами на передвижение постепенно. К середине XVIII века паспортная система в основном сложилась. В последней трети XVIIIвека паспорт стал обязателен и для представителей духовенства, дворян, высших чиновников в случае их поездок за пределы постоянного местожительства, в том числе за границу. К концу XIX века паспорта приобрели внешний вид, близкий к современному, книжному, с указанием происхождения, сословной принадлежности, вероисповедания и с отметкой о регистрации. После Октябрьской революции 1917 года паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений политической отсталости и деспотизма царской власти, была полностью ликвидирована паспортная система Российской империи. Удостоверением личности признавался любой документ – от справки волостного исполнительного комитета до профсоюзного билета. С 1923 года в СССР был введен новый основной документ – удостоверение личности, выдаваемое по желанию граждан на три года.Проведение в Советском Союзе в конце 1920-х – начале 1930-х годов форсированной индустриализации и насильственной коллективизации потребовало административного учета, контроля и регулирования передвижения населения страны из сельских районов в промышленные и обратно. В связи с этим в конце 1920-х годов при участии старых специалистов началась разработка внутреннего паспорта на основе дореволюционной паспортной книжки. 27 декабря 1932 года в Москве председателем Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР Михаилом Калининым, председателем Совнаркома (СНК) СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе было подписано постановление № 57/1917 "Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов". Все прежние удостоверяющие документы отменялись. Паспорт стал обязательным документом для всех граждан старше 16 лет, постоянно проживающих в городах, рабочих поселках, работающих на транспорте, в совхозах и на новостройках. Сельским жителям, работавшим в колхозах (колхозникам), паспорт не выдавали, за исключением живших в 100-километровой полосе вдоль западной границы СССР, вокруг Москвы и Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), 50-километровой полосе вокруг Харькова. Военнослужащие вместо паспорта получали удостоверения личности особого образца.Вводилась обязательная прописка паспортов в органах милиции "не позднее 24 часов по прибытии на новое местожительство". Обязательной стала и выписка – для тех, кто выбывал "из пределов данного населенного пункта совсем или на срок более двух месяцев", а также для обменивающих паспорта, заключенных, арестованных, содержащихся под стражей более двух месяцев.В зависимости от возраста паспорт выдавался на срок пять или 10 лет; бессрочный паспорт получали лица старше 40 лет. В паспорте указывались имя, отчество, фамилия, дата и место рождения, национальность, социальное положение ("рабочий", "крестьянин-единоличник", "служащий", "учащийся" и т. д.), адрес постоянного проживания (прописка), место работы, а также сведения о документах, на основании которых выдан паспорт. В нем имелось место для фотографии, которую долгое время вклеивали только при необходимости, однако с октября 1937 года это стало обязательным. С 1936 года в паспортах лиц, имевших судимость, делали секретную отметку, которая затрудняла устройство на работу для осужденных по политическим мотивам. Отсутствие паспорта лишало колхозников возможности прописаться на постоянное место жительства в городе. Им можно было переезжать лишь из одного села в другое. При отъезде на длительный срок в местности, где действовал паспортный режим, они обязывались получить временный паспорт сроком на один год. Положение "паспортизованных" жителей городов было чуть более свободным. Передвигаться по стране они могли, но выбор постоянного места жительства был ограничен необходимостью прописки, причем паспорт стал единственно допустимым для этого документом. Таким образом, механизм прописки служил мощным инструментом регулирования расселения граждан по территории СССР. В 1953 году вышло "Положение о паспортах", которое расширило перечень местностей (Прибалтика, Московская и Ленинградская области, пограничные районы СССР), где иметь паспорт были обязаны и колхозники, установило независимый от возраста срок действия паспорта (10 лет). Он был немного меньшего формата, обложку имел темно-зеленого цвета.Постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в СССР", принятое ЦК КПСС и Совмином СССР 28 августа 1974 года, вводило с 1976 года паспорта гражданина СССР нового образца. Его обязаны были иметь все советские граждане, достигшие 16-летнего возраста, в том числе и колхозники, что дало им право на свободный выбор места жительства. Паспорт стал бессрочным, были ликвидированы буквенно-цифровые коды, которыми отмечались документы бывших заключенных, военнопленных или лиц, находившихся на оккупированной территории. Для учета изменения внешних черт владельца паспорта ввели последовательную вклейку трех фотографий: при получении паспорта в 16 лет, при достижении 25 и 45 лет. Обложка паспорта стала темно-красного цвета. В нем фиксировались фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место его рождения, национальность, семейное положение, прописка, сведения о воинской обязанности. Таким образом, в середине 1970-х годов произошло полное уравнение в паспортных правах всех жителей страны.В Российской Федерации в связи с распадом СССР с 9 декабря 1992 года были установлены вкладыши в паспорт советского образца, удостоверяющие гражданство РФ. С 1 октября 1993 года вместо прописки в паспорте указывается регистрация по месту постоянного проживания. 13 марта 1997 года указом президента Российской Федерации был введен в действие паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории России. В июле 1997 года правительство РФ утвердило положение о российском паспорте и его описание. Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. В нем по сравнению с документом советского образца исключена графа "национальность". В российский паспорт вносятся сведения о личности гражданина (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения), производятся отметки (о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета; об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста; о регистрации и расторжении брака; детях; о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России и за ее пределами). По желанию гражданина в документе также производятся отметки о его группе крови и резус-факторе; об идентификационном номере налогоплательщика. Срок действия паспорта: от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста; от 45 лет – бессрочно.Паспорта изготавливаются и оформляются по единому для всей страны образцу на русском языке. Замена паспорта советского образца была завершена в РФ к 2008 году.Современные паспорта содержат магнитные полосы, голограммы и другие сложнейшие элементы защиты. Подробная информация о владельце паспорта хранится в централизованных базах данных. Для выезда за границу гражданину РФ необходим заграничный паспорт, образец которого утвержден постановлением правительства РФ от 14 марта 1997 года. С марта 2010 года введен биометрический заграничный паспорт со сроком действия 10 лет. С 2004 года выдачу загранпаспортов осуществляет Федеральная миграционная служба.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

ссср

санкт-петербург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, петр i, вячеслав молотов, россия, ссср, санкт-петербург, кпсс, паспорт