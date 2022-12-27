https://ria.ru/20221227/ozon-1841760008.html

Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях в работе сервисов

Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях в работе сервисов - РИА Новости, 27.12.2022

Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях в работе сервисов

Информация о сбоях в работе Ozon не соответствует действительности - все сервисы работают стабильно, а пункты выдачи справляются с наплывом покупателей,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:38

2022-12-27T19:38

2022-12-27T20:11

ozon

технологии

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Информация о сбоях в работе Ozon не соответствует действительности - все сервисы работают стабильно, а пункты выдачи справляются с наплывом покупателей, рассказали РИА Новости в компании.Ранее во вторник в телеграм-канале Mash появилась информация, что система выдачи заказов Ozon упала по всей России. Уточнялось, что в пунктах выдачи образуются большие очереди, а сотрудники не могут принять новый поступающий товар."Сервисы Ozon работают стабильно, информация про массовый сбой не соответствует действительности: на сайте и в приложении можно сделать заказ, следить за его статусом в личном кабинете и получить в пункте выдачи, как только он доставлен", - говорится в сообщении.В компании отметили, что некоторые пункты выдачи действительно испытывают сейчас повышенную нагрузку из-за ажиотажного спроса, но в подавляющем большинстве справляются с наплывом клиентов и заказов. "Пункты выдачи работают в обычном режиме", - уточнили там."Очереди в пунктах выдачи в декабре могут случаться в вечернее время. Чтобы избежать их, мы рекомендуем клиентам приходить за заказами в утреннее и дневное время, когда клиентов в пунктах намного меньше", - заключили в пресс-службе онлайн-площадки.

https://ria.ru/20221227/utechka-1841764770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ozon, технологии, россия, происшествия