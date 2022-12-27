https://ria.ru/20221227/ozon-1841760008.html
Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях в работе сервисов
Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях в работе сервисов - РИА Новости, 27.12.2022
Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях в работе сервисов
Информация о сбоях в работе Ozon не соответствует действительности - все сервисы работают стабильно, а пункты выдачи справляются с наплывом покупателей,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:38
2022-12-27T19:38
2022-12-27T20:11
ozon
технологии
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Информация о сбоях в работе Ozon не соответствует действительности - все сервисы работают стабильно, а пункты выдачи справляются с наплывом покупателей, рассказали РИА Новости в компании.Ранее во вторник в телеграм-канале Mash появилась информация, что система выдачи заказов Ozon упала по всей России. Уточнялось, что в пунктах выдачи образуются большие очереди, а сотрудники не могут принять новый поступающий товар."Сервисы Ozon работают стабильно, информация про массовый сбой не соответствует действительности: на сайте и в приложении можно сделать заказ, следить за его статусом в личном кабинете и получить в пункте выдачи, как только он доставлен", - говорится в сообщении.В компании отметили, что некоторые пункты выдачи действительно испытывают сейчас повышенную нагрузку из-за ажиотажного спроса, но в подавляющем большинстве справляются с наплывом клиентов и заказов. "Пункты выдачи работают в обычном режиме", - уточнили там."Очереди в пунктах выдачи в декабре могут случаться в вечернее время. Чтобы избежать их, мы рекомендуем клиентам приходить за заказами в утреннее и дневное время, когда клиентов в пунктах намного меньше", - заключили в пресс-службе онлайн-площадки.
https://ria.ru/20221227/utechka-1841764770.html
https://ria.ru/20221207/lgbt-1836925968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ozon, технологии, россия, происшествия
Ozon, Технологии, Россия, Происшествия
19:38 27.12.2022 (обновлено: 20:11 27.12.2022)
Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях в работе сервисов
Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях и заявил о стабильной работе сервисов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Информация о сбоях в работе Ozon не соответствует действительности - все сервисы работают стабильно, а пункты выдачи справляются с наплывом покупателей, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее во вторник в телеграм-канале Mash появилась информация, что система выдачи заказов Ozon упала по всей России
. Уточнялось, что в пунктах выдачи образуются большие очереди, а сотрудники не могут принять новый поступающий товар.
"Сервисы Ozon работают стабильно, информация про массовый сбой не соответствует действительности: на сайте и в приложении можно сделать заказ, следить за его статусом в личном кабинете и получить в пункте выдачи, как только он доставлен", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что некоторые пункты выдачи действительно испытывают сейчас повышенную нагрузку из-за ажиотажного спроса, но в подавляющем большинстве справляются с наплывом клиентов и заказов. "Пункты выдачи работают в обычном режиме", - уточнили там.
"Очереди в пунктах выдачи в декабре могут случаться в вечернее время. Чтобы избежать их, мы рекомендуем клиентам приходить за заказами в утреннее и дневное время, когда клиентов в пунктах намного меньше", - заключили в пресс-службе онлайн-площадки.