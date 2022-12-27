https://ria.ru/20221227/otklyucheniya-1841777726.html

Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму

Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму - РИА Новости, 27.12.2022

Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму

Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T21:15

2022-12-27T21:15

2022-12-27T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киев

дтэк

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев.Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электричества. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221219/infrastruktura-1839648424.html

https://ria.ru/20221227/kiev-1841540720.html

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киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, дтэк