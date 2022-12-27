Рейтинг@Mail.ru
Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/otklyucheniya-1841777726.html
Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму
Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму - РИА Новости, 27.12.2022
Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму
Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T21:15
2022-12-27T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe1e104428676bea6702934751eeedac.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев.Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электричества. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221219/infrastruktura-1839648424.html
https://ria.ru/20221227/kiev-1841540720.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ed1fa5e21e7c24811ca6fd582b55683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, ДТЭК
21:15 27.12.2022 (обновлено: 21:45 27.12.2022)
 
Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму

Замглавы горадминистрации Киева Пантелеев: режим экстренных отключений продлится всю зиму

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев.

"Ситуация остается сложной. Соответствующие восстановительные работы продолжаются. Но продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать", — сказал он в эфире телеканала "Киев".

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электричества. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.
Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 09:52Специальная военная операция на Украине
Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 01:01
СМИ: на акции протеста против отключения света в Киеве произошла стрельба
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала