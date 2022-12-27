21:15 27.12.2022 (обновлено: 21:45 27.12.2022)
Киевлян предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму
Замглавы горадминистрации Киева Пантелеев: режим экстренных отключений продлится всю зиму
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявил замглавы городской администрации Петр Пантелеев.
"Ситуация остается сложной. Соответствующие восстановительные работы продолжаются. Но продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать", — сказал он в эфире телеканала "Киев".
Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электричества. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.
Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.