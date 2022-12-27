https://ria.ru/20221227/orban-1841773910.html

Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью

Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью - РИА Новости, 27.12.2022

Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине демонстрируют его собственную политическую близорукость, заявили во вторник в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:56

2022-12-27T20:56

2022-12-27T20:58

в мире

виктор орбан

украина

венгрия

сша

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине демонстрируют его собственную политическую близорукость, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Украины. Ранее Орбан в интервью газете Magyar Nemzet сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. "Эта опасность (затяжного конфликта - ред.) сохраняется. В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то будет мир", - отметил тогда премьер-министр. В МИД порекомендовали венгерскому лидеру спросить самого себя, хочет ли он мира. "Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы та прекратила агрессию против Украины и вывела войска", - подытожили в министерстве.

https://ria.ru/20221223/vengriya-1840884380.html

украина

венгрия

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в мире, виктор орбан, украина, венгрия, сша