20:56 27.12.2022 (обновлено: 20:58 27.12.2022)
Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью
В Киеве назвали заявление Орбана о наступлении мира на Украине политической близорукостью
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине демонстрируют его собственную политическую близорукость, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Украины.
Ранее Орбан в интервью газете Magyar Nemzet сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. "Эта опасность (затяжного конфликта - ред.) сохраняется. В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то будет мир", - отметил тогда премьер-министр.
"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - сказано в заявлении на сайте ведомства.
В МИД порекомендовали венгерскому лидеру спросить самого себя, хочет ли он мира. "Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы та прекратила агрессию против Украины и вывела войска", - подытожили в министерстве.
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