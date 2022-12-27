Рейтинг@Mail.ru
Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/orban-1841773910.html
Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью
Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью - РИА Новости, 27.12.2022
Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью
Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине демонстрируют его собственную политическую близорукость, заявили во вторник в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:56
2022-12-27T20:58
в мире
виктор орбан
украина
венгрия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине демонстрируют его собственную политическую близорукость, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Украины. Ранее Орбан в интервью газете Magyar Nemzet сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. "Эта опасность (затяжного конфликта - ред.) сохраняется. В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то будет мир", - отметил тогда премьер-министр. В МИД порекомендовали венгерскому лидеру спросить самого себя, хочет ли он мира. "Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы та прекратила агрессию против Украины и вывела войска", - подытожили в министерстве.
https://ria.ru/20221223/vengriya-1840884380.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор орбан, украина, венгрия, сша
В мире, Виктор Орбан, Украина, Венгрия, США
20:56 27.12.2022 (обновлено: 20:58 27.12.2022)
 
Киев назвал заявление Орбана о мире на Украине политической близорукостью

В Киеве назвали заявление Орбана о наступлении мира на Украине политической близорукостью

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине демонстрируют его собственную политическую близорукость, заявили во вторник в министерстве иностранных дел Украины.
Ранее Орбан в интервью газете Magyar Nemzet сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. "Эта опасность (затяжного конфликта - ред.) сохраняется. В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то будет мир", - отметил тогда премьер-министр.
"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - сказано в заявлении на сайте ведомства.
В МИД порекомендовали венгерскому лидеру спросить самого себя, хочет ли он мира. "Если ответ утвердительный, ему нужно использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы та прекратила агрессию против Украины и вывела войска", - подытожили в министерстве.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 16:01
Пушков рассказал, как Евросоюз отомстил Венгрии
 
В миреВиктор ОрбанУкраинаВенгрияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала