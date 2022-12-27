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Депутат назвал цену исключения России из ООН - РИА Новости, 27.12.2022
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Депутат назвал цену исключения России из ООН
Депутат назвал цену исключения России из ООН - РИА Новости, 27.12.2022
Депутат назвал цену исключения России из ООН
Идея исключить Россию из ООН абсурдна, ценой разрушения современных международных институтов будет мировой военный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:32
2022-12-27T11:32
в мире
олег морозов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Идея исключить Россию из ООН абсурдна, ценой разрушения современных международных институтов будет мировой военный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. Накануне МИД Украины призвал исключить Россию из ООН, несмотря на то, что это невозможно по уставу организации, в которой у РФ есть право вето в ее главном органе – Совете безопасности. Глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хотел бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. Однако, по мнению Киева, как отметил глава украинского МИД, Россию на такой саммит стоило бы приглашать после международного суда. "Это предложение сродни идее исключить Россию из современного мира. Ее абсурдность состоит в том, что это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество. Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир", - заявил депутат. По словам парламентария, такой сценарий неприемлем для большинства стран, не желающих платить своим благополучием "за амбиции Зеленского и всей его бандеровской хунты". Морозов считает, что вместо этого Зеленскому "вежливо" посоветуют договориться с Москвой". "Мир, скорее, откажется от Украины, чем от России. Поэтому Зеленский "будит лихо", не понимая, что большая часть человечества не заинтересована в глобальном конфликте с Россией", - резюмировал Морозов.
https://ria.ru/20221227/vysmeyali-1841543165.html
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в мире, олег морозов, россия, оон, госдума рф
В мире, Олег Морозов, Россия, ООН, Госдума РФ
11:32 27.12.2022
 
Депутат назвал цену исключения России из ООН

Депутат Морозов заявил, что ценой исключения России из ООН будет мировой военный конфликт

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Идея исключить Россию из ООН абсурдна, ценой разрушения современных международных институтов будет мировой военный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
Накануне МИД Украины призвал исключить Россию из ООН, несмотря на то, что это невозможно по уставу организации, в которой у РФ есть право вето в ее главном органе – Совете безопасности. Глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хотел бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. Однако, по мнению Киева, как отметил глава украинского МИД, Россию на такой саммит стоило бы приглашать после международного суда.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
02:23
Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН
"Это предложение сродни идее исключить Россию из современного мира. Ее абсурдность состоит в том, что это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество. Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир", - заявил депутат.
По словам парламентария, такой сценарий неприемлем для большинства стран, не желающих платить своим благополучием "за амбиции Зеленского и всей его бандеровской хунты". Морозов считает, что вместо этого Зеленскому "вежливо" посоветуют договориться с Москвой". "Мир, скорее, откажется от Украины, чем от России. Поэтому Зеленский "будит лихо", не понимая, что большая часть человечества не заинтересована в глобальном конфликте с Россией", - резюмировал Морозов.
Здание Министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира"
 
В миреОлег МорозовРоссияООНГосдума РФ
 
 
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