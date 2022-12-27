https://ria.ru/20221227/oon-1841595511.html

Депутат назвал цену исключения России из ООН

Депутат назвал цену исключения России из ООН - РИА Новости, 27.12.2022

Депутат назвал цену исключения России из ООН

Идея исключить Россию из ООН абсурдна, ценой разрушения современных международных институтов будет мировой военный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:32

2022-12-27T11:32

2022-12-27T11:32

в мире

олег морозов

россия

оон

госдума рф

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Идея исключить Россию из ООН абсурдна, ценой разрушения современных международных институтов будет мировой военный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов. Накануне МИД Украины призвал исключить Россию из ООН, несмотря на то, что это невозможно по уставу организации, в которой у РФ есть право вето в ее главном органе – Совете безопасности. Глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хотел бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. Однако, по мнению Киева, как отметил глава украинского МИД, Россию на такой саммит стоило бы приглашать после международного суда. "Это предложение сродни идее исключить Россию из современного мира. Ее абсурдность состоит в том, что это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество. Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир", - заявил депутат. По словам парламентария, такой сценарий неприемлем для большинства стран, не желающих платить своим благополучием "за амбиции Зеленского и всей его бандеровской хунты". Морозов считает, что вместо этого Зеленскому "вежливо" посоветуют договориться с Москвой". "Мир, скорее, откажется от Украины, чем от России. Поэтому Зеленский "будит лихо", не понимая, что большая часть человечества не заинтересована в глобальном конфликте с Россией", - резюмировал Морозов.

https://ria.ru/20221227/vysmeyali-1841543165.html

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олег морозов, россия, оон, госдума рф