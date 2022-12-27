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Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН - РИА Новости, 27.12.2022
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Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН
Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН - РИА Новости, 27.12.2022
Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш готов к посредничеству в организации саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, заявили РИА Новости в офисе главы... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T02:23
2022-12-27T10:15
антониу гутерреш
дмитрий кулеба
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов к посредничеству в организации саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, заявили РИА Новости в офисе главы организации, комментируя инициативу киевского режима.В понедельник украинские власти предложили провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
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антониу гутерреш, дмитрий кулеба, украина, россия, оон
Антониу Гутерреш, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия, ООН
02:23 27.12.2022 (обновлено: 10:15 27.12.2022)
 
Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН

Генсек ООН Гутерреш готов быть посредником в переговорах по Украине при согласии сторон

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов к посредничеству в организации саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, заявили РИА Новости в офисе главы организации, комментируя инициативу киевского режима.
"Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником", - отметили в офисе.
В понедельник украинские власти предложили провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 17:28Специальная военная операция на Украине
Ситуация на Украине еще далека от установления мира, заявил Гутерреш
 
Антониу ГутеррешДмитрий КулебаУкраинаРоссияООН
 
 
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