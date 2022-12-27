https://ria.ru/20221227/oon-1841543330.html

Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН

Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН - РИА Новости, 27.12.2022

Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш готов к посредничеству в организации саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, заявили РИА Новости в офисе главы... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T02:23

2022-12-27T02:23

2022-12-27T10:15

антониу гутерреш

дмитрий кулеба

украина

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ООН, 27 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов к посредничеству в организации саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, заявили РИА Новости в офисе главы организации, комментируя инициативу киевского режима.В понедельник украинские власти предложили провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".

https://ria.ru/20221103/ukraina-1829062658.html

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антониу гутерреш, дмитрий кулеба, украина, россия, оон