https://ria.ru/20221227/obstrel-1841786750.html

Украинские войска за семь минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за семь минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска за семь минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Каштановое, Минеральное и Макеевку в ДНР, выпустив 23 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T23:45

2022-12-27T23:45

2022-12-27T23:45

специальная военная операция на украине

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Каштановое, Минеральное и Макеевку в ДНР, выпустив 23 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 22.43 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 22.45 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 22.48 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Минеральное: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра 22.50 - населенный пункт Северное – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

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ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины