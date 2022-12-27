https://ria.ru/20221227/obstrel-1841785275.html

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска за 15 минут выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T23:12

2022-12-27T23:12

2022-12-27T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства в СЦКК, обстрелам подверглись Черногвардейский и Кировский районы города. По первому украинские войска выпустили восемь снарядов, по второму - 15. Также, как сообщило представительство, в 22.35 обстрелу подверглась Ясиноватая, по которой украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, нато