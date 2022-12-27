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Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/obstrel-1841785275.html
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска за 15 минут выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T23:12
2022-12-27T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства в СЦКК, обстрелам подверглись Черногвардейский и Кировский районы города. По первому украинские войска выпустили восемь снарядов, по второму - 15. Также, как сообщило представительство, в 22.35 обстрелу подверглась Ясиноватая, по которой украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, НАТО
23:12 27.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке 23 снаряда калибра 155 миллиметров

© РИА НовостиПоследствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства в СЦКК, обстрелам подверглись Черногвардейский и Кировский районы города. По первому украинские войска выпустили восемь снарядов, по второму - 15.
Также, как сообщило представительство, в 22.35 обстрелу подверглась Ясиноватая, по которой украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаКировский районСЦККНАТО
 
 
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