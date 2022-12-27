https://ria.ru/20221227/obstrel-1841782593.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T22:18

2022-12-27T22:18

2022-12-27T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Позже ведомство сообщило, что в 19.30 был также произведен обстрел Петровского и Кировского районов Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, в 19.45 - Ясиноватой снарядами калибром 155 миллиметров, в 20.00 - Минерального снарядами калибром 152 миллиметра, а в 20.05 - снова Ясиноватой снарядами калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html

донецк

ясиноватая

макеевка

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в мире, донецк, ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины