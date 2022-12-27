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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/obstrel-1841757734.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска за 10 минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:26
2022-12-27T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Позже ведомство сообщило, что по этим районам в 19.15 выпущено еще восемь снарядов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
19:26 27.12.2022 (обновлено: 19:33 27.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.05 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Позже ведомство сообщило, что по этим районам в 19.15 выпущено еще восемь снарядов.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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