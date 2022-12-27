https://ria.ru/20221227/obstrel-1841757734.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска за 10 минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:26

2022-12-27T19:26

2022-12-27T19:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841195539_0:48:2730:1584_1920x0_80_0_0_b7af53736c8dbf2c5347f57e75e45441.jpg

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Позже ведомство сообщило, что по этим районам в 19.15 выпущено еще восемь снарядов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, вооруженные силы украины, нато