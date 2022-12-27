https://ria.ru/20221227/obstrel-1841675779.html
ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР еще четыре снаряда
ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР еще четыре снаряда - РИА Новости, 27.12.2022
ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР еще четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:01
2022-12-27T15:01
2022-12-27T15:01
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387147_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea871b65efafb2ca5e41e810a481ccb4.jpg
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841668496.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387147_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e269388abe1655e508cd27974c7be67d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР еще четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще четыре снаряда натовского калибра