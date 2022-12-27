https://ria.ru/20221227/obrushenie-1841769136.html
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса - РИА Новости, 27.12.2022
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса
Обрушение конструкций произошло во вторник вечером на строительной площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадавших, по предварительным данным, нет,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:28
2022-12-27T20:28
2022-12-27T21:05
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Обрушение конструкций произошло во вторник вечером на строительной площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.Как уточнила пресс-служба городского управления МЧС РФ, около 19.28 мск на проспекте Просвещения, дом 43, где строится ЖК "Лондон Парк", на стройплощадке при проведении работ по строительству перехода между двумя строящимися зданиями обрушились строительные леса."Территория огорожена, пострадавших нет", - подтвердили в МЧС.
https://ria.ru/20221018/stroyka-1824878424.html
санкт-петербург
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:28 27.12.2022 (обновлено: 21:05 27.12.2022)
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса
В Петербурге на стройплощадке обрушились конструкции, пострадавших, предварительно, нет