Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/obrushenie-1841769136.html
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса - РИА Новости, 27.12.2022
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса
Обрушение конструкций произошло во вторник вечером на строительной площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадавших, по предварительным данным, нет,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:28
2022-12-27T21:05
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15745/69/157456974_0:50:401:275_1920x0_80_0_0_9b70484374ac818444e4110b04ef5218.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Обрушение конструкций произошло во вторник вечером на строительной площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.Как уточнила пресс-служба городского управления МЧС РФ, около 19.28 мск на проспекте Просвещения, дом 43, где строится ЖК "Лондон Парк", на стройплощадке при проведении работ по строительству перехода между двумя строящимися зданиями обрушились строительные леса."Территория огорожена, пострадавших нет", - подтвердили в МЧС.
https://ria.ru/20221018/stroyka-1824878424.html
санкт-петербург
выборгский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15745/69/157456974_0:12:401:312_1920x0_80_0_0_6eb97c1ff586afd1141ae927865e1e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:28 27.12.2022 (обновлено: 21:05 27.12.2022)
 
В Петербурге на стройплощадке обрушились строительные леса

В Петербурге на стройплощадке обрушились конструкции, пострадавших, предварительно, нет

© РИА Новости / Владимир ВяткинСтроительные леса
Строительные леса - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Строительные леса. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Обрушение конструкций произошло во вторник вечером на строительной площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
"Обрушение не затронуло жилую зону. Пострадавших, по предварительным данным, нет", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей. По ее словам, на месте работают экстренные службы.
Как уточнила пресс-служба городского управления МЧС РФ, около 19.28 мск на проспекте Просвещения, дом 43, где строится ЖК "Лондон Парк", на стройплощадке при проведении работ по строительству перехода между двумя строящимися зданиями обрушились строительные леса.
"Территория огорожена, пострадавших нет", - подтвердили в МЧС.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 14:41
На Алтае возбудили дело из-за гибели рабочих при обрушении плит на стройке
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала