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Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля - РИА Новости, 27.12.2022
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Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля
Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля - РИА Новости, 27.12.2022
Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля
Поставки российской нефти по потолку цен запрещены с 1 февраля 2023 года, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:01
2022-12-27T22:06
экономика
владимир путин
россия
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поставки российской нефти по потолку цен запрещены с 1 февраля 2023 года, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены.Отмечается, что указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".Ранее, в пятницу, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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экономика, владимир путин, россия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Цены на нефть, Евросоюз, Санкции в отношении России
20:01 27.12.2022 (обновлено: 22:06 27.12.2022)
 
Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля

Путин подписал указ о запрете экспорта российской нефти по потолку цен с 1 февраля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка, Россия
Нефтяная качалка, Россия - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка, Россия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поставки российской нефти по потолку цен запрещены с 1 февраля 2023 года, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены.
"Запрет на поставки российской нефти, установленный настоящим указом, применяется со дня вступления в силу настоящего указа… Запрет на поставки российских нефтепродуктов, установленный настоящим указом, применяется с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в документе.
Отмечается, что указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".
Ранее, в пятницу, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 12:06
США, вводя потолок цен на нефть, рубят сук, на котором сидят, заявил Рябков
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЦены на нефтьЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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