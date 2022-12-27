https://ria.ru/20221227/neft-1841764311.html

Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля

Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля - РИА Новости, 27.12.2022

Путин запретил экспорт российской нефти по потолку цен с 1 февраля

Поставки российской нефти по потолку цен запрещены с 1 февраля 2023 года, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:01

2022-12-27T20:01

2022-12-27T22:06

экономика

владимир путин

россия

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поставки российской нефти по потолку цен запрещены с 1 февраля 2023 года, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены.Отмечается, что указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".Ранее, в пятницу, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221206/neft-1836608539.html

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экономика, владимир путин, россия, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии