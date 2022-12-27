Рейтинг@Mail.ru
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/nedvizhimost-1841633012.html
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине - РИА Новости, 27.12.2022
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине
Посольство РФ в Берлине приступило к выполнению распоряжения правительства РФ о восстановлении права на незаконно проданную российскую недвижимость, заявили РИА РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:23
2022-12-27T13:23
в мире
сергей нечаев (дипломат)
россия
берлин (город)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/16/1517351671_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_a72e74fb6540f2a8504d82903b93efe1.jpg
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине приступило к выполнению распоряжения правительства РФ о восстановлении права на незаконно проданную российскую недвижимость, заявили РИА Новости в посольстве. Ранее правительство России предоставило необходимые полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву, чтобы восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость. "Посольство приступило к выполнению распоряжения правительства", - сообщили РИА Новости в посольстве. В мае издание Spiegel сообщало, что берлинский стоматолог продал по поддельным документам недвижимость, которая принадлежит России. Власти Германии пресекли противозаконную деятельность, когда он пытался сбыть пустующее здание "Аэрофлота", на продажу объекта обратило внимание российское посольство, которое обратилось в прокуратуру и МИД ФРГ.
https://ria.ru/20221015/germaniya-1824282666.html
россия
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/16/1517351671_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_738fe1bd468d94cdba27be8a8280d373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей нечаев (дипломат), россия, берлин (город), германия
В мире, Сергей Нечаев (дипломат), Россия, Берлин (город), Германия
13:23 27.12.2022
 
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине

Посольство России в Берлине приступило к восстановлению права на проданную недвижимость

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Здание посольства Российской Федерации в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине приступило к выполнению распоряжения правительства РФ о восстановлении права на незаконно проданную российскую недвижимость, заявили РИА Новости в посольстве.
Ранее правительство России предоставило необходимые полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву, чтобы восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость.
"Посольство приступило к выполнению распоряжения правительства", - сообщили РИА Новости в посольстве.
В мае издание Spiegel сообщало, что берлинский стоматолог продал по поддельным документам недвижимость, которая принадлежит России. Власти Германии пресекли противозаконную деятельность, когда он пытался сбыть пустующее здание "Аэрофлота", на продажу объекта обратило внимание российское посольство, которое обратилось в прокуратуру и МИД ФРГ.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 15:17
Российское посольство заявило МИД Германии ноту протеста на акты вандализма
 
В миреСергей Нечаев (дипломат)РоссияБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала