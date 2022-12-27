https://ria.ru/20221227/nedvizhimost-1841633012.html
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине - РИА Новости, 27.12.2022
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине
Посольство РФ в Берлине приступило к выполнению распоряжения правительства РФ о восстановлении права на незаконно проданную российскую недвижимость, заявили РИА РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:23
2022-12-27T13:23
2022-12-27T13:23
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БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине приступило к выполнению распоряжения правительства РФ о восстановлении права на незаконно проданную российскую недвижимость, заявили РИА Новости в посольстве. Ранее правительство России предоставило необходимые полномочия послу в Берлине Сергею Нечаеву, чтобы восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость. "Посольство приступило к выполнению распоряжения правительства", - сообщили РИА Новости в посольстве. В мае издание Spiegel сообщало, что берлинский стоматолог продал по поддельным документам недвижимость, которая принадлежит России. Власти Германии пресекли противозаконную деятельность, когда он пытался сбыть пустующее здание "Аэрофлота", на продажу объекта обратило внимание российское посольство, которое обратилось в прокуратуру и МИД ФРГ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей нечаев (дипломат), россия, берлин (город), германия
В мире, Сергей Нечаев (дипломат), Россия, Берлин (город), Германия
Посольство России восстановит права на проданную недвижимость в Берлине
Посольство России в Берлине приступило к восстановлению права на проданную недвижимость