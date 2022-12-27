https://ria.ru/20221227/natsproekty-1841547899.html

Запорожская область войдет в программу нацпроектов в 2023 году

Запорожская область войдет в программу нацпроектов в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2022

Запорожская область войдет в программу нацпроектов в 2023 году

Власти Запорожской области совместно с профильными российскими министерствами начали подготовку по вхождению региона в действующие на территории РФ национальные РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T06:13

2022-12-27T06:13

2022-12-27T06:13

владимир путин

запорожская область

россия

севастополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Запорожской области совместно с профильными российскими министерствами начали подготовку по вхождению региона в действующие на территории РФ национальные проекты, сообщил журналистам председатель областного правительства Антон Кольцов. За счет этого новый субъект Российской Федерации планирует реализовать ряд важных инфраструктурных и социальных проектов. Также власти Запорожской области совместно с профильными министерствами работают над разработкой программы социально-экономического развития новых российских территорий до 2030 года, которую президент поручил принять по аналогии с программой развития Крыма и Севастополя. "Мы к ее созданию приступили... Пишем, что мы хотим капитально отремонтировать, что мы хотим построить, какое оборудование купить - по годам расписано... Такая работа ведется по здравоохранению, образованию, по дорогам, по всей социальной инфраструктуре", - добавил Кольцов. В России действует 14 национальных проектов, которые затрагивают сферы от образования, культуры, здравоохранения и экологии до предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца первого квартала 2023 года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых регионов. Она должна помочь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям к 2030 году выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и другим параметрам.

https://ria.ru/20220718/koltsov-1803330519.html

https://ria.ru/20221220/meropriyatiya-1840061358.html

запорожская область

россия

севастополь

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владимир путин, запорожская область, россия, севастополь