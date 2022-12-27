https://ria.ru/20221227/natsproekty-1841547899.html
Запорожская область войдет в программу нацпроектов в 2023 году
Запорожская область войдет в программу нацпроектов в 2023 году - РИА Новости, 27.12.2022
Запорожская область войдет в программу нацпроектов в 2023 году
Власти Запорожской области совместно с профильными российскими министерствами начали подготовку по вхождению региона в действующие на территории РФ национальные РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T06:13
2022-12-27T06:13
2022-12-27T06:13
владимир путин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Запорожской области совместно с профильными российскими министерствами начали подготовку по вхождению региона в действующие на территории РФ национальные проекты, сообщил журналистам председатель областного правительства Антон Кольцов. За счет этого новый субъект Российской Федерации планирует реализовать ряд важных инфраструктурных и социальных проектов. Также власти Запорожской области совместно с профильными министерствами работают над разработкой программы социально-экономического развития новых российских территорий до 2030 года, которую президент поручил принять по аналогии с программой развития Крыма и Севастополя. "Мы к ее созданию приступили... Пишем, что мы хотим капитально отремонтировать, что мы хотим построить, какое оборудование купить - по годам расписано... Такая работа ведется по здравоохранению, образованию, по дорогам, по всей социальной инфраструктуре", - добавил Кольцов. В России действует 14 национальных проектов, которые затрагивают сферы от образования, культуры, здравоохранения и экологии до предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца первого квартала 2023 года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых регионов. Она должна помочь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям к 2030 году выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и другим параметрам.
https://ria.ru/20220718/koltsov-1803330519.html
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владимир путин, запорожская область, россия, севастополь
Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Севастополь
Запорожская область войдет в программу нацпроектов в 2023 году
Глава областного правительства Кольцов: регион войдет в программу нацпроектов в 2023 году
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Запорожской области совместно с профильными российскими министерствами начали подготовку по вхождению региона в действующие на территории РФ национальные проекты, сообщил журналистам председатель областного правительства Антон Кольцов.
"Мы сейчас еще не участники национальных проектов... Есть прямое поручение отраслевым министерствам и новым регионам Российской Федерации провести работу по вхождению в национальные проекты. Новые регионы с 2023 года входят в национальные проекты. А мы сейчас ведем активную работу с профильными министерствами", - сказал он.
За счет этого новый субъект Российской Федерации планирует реализовать ряд важных инфраструктурных и социальных проектов.
Также власти Запорожской области совместно с профильными министерствами работают над разработкой программы социально-экономического развития новых российских территорий до 2030 года, которую президент поручил принять по аналогии с программой развития Крыма и Севастополя
.
"Мы к ее созданию приступили... Пишем, что мы хотим капитально отремонтировать, что мы хотим построить, какое оборудование купить - по годам расписано... Такая работа ведется по здравоохранению, образованию, по дорогам, по всей социальной инфраструктуре", - добавил Кольцов.
В России действует 14 национальных проектов, которые затрагивают сферы от образования, культуры, здравоохранения и экологии до предпринимательства, развития дорожного хозяйства и комфортной городской среды.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил правительству до конца первого квартала 2023 года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых регионов. Она должна помочь ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областям к 2030 году выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и другим параметрам.