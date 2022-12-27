https://ria.ru/20221227/moskva-1841631508.html

Проезд на транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным

Проезд на транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным - РИА Новости, 27.12.2022

Проезд на транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:19

2022-12-27T13:19

2022-12-27T13:19

новый год — 2023

общество

городское хозяйство москвы

москва

московское центральное кольцо (мцк)

новый год

московский метрополитен

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. "По сложившейся в последние годы традиции – в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта, всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь – с 20.00 мск 31 декабря до 06.00 мск 1 января будет бесплатным", - говорится в сообщении. Отмечается, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22.00 мск 31 декабря будут закрыты выходы 5,6,7 станции метро "Охотный ряд". Перекрытие участков улично-дорожной сети в новогоднюю ночь не планируется. "В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы городского транспорта также будет продлён: метрополитен и МЦК – до 02.00, включая автобусы КМ, наземный городской пассажирский транспорт – 159 маршрутов до 03.30 мск, в том числе 15 трамвайных, и 16 ночных маршрутов. Время движения поездов МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено до 03.00 часов ночи", - говорится в сообщении. Дополняется, что пассажиры городского транспорта могут окунуться в атмосферу новогоднего праздника, воспользовавшись специально оформленными поездами метро, автобусами, трамваями и электробусами. Пять поездов "Москва-2020" украсили тематической плёнкой. Также по-новогоднему оформили ещё 8 поездов метро. Тридцать трамваев "Витязь-Москва" и 50 электробусов украсили светодиодными гирляндами. Один специальный трамвай украшен внутри хвойными ветвями, новогодними шарами и огнями. "Тематическая оклейка нанесена на борта 100 городских автобусов, 150 транспортных средств коммерческих перевозчиков и 4 автомобилей ЦОДД. Празднично оформлены станции и вестибюли метро – здесь разместили световые инсталляции и арки, ёлки и хвойные гирлянды, плакаты и стикеры. Пять праздничных "транспортных" ёлок установлено у Московского театра Олега Табакова, здания Третьяковской галереи, в Парке Горького, на Киевской площади и у здания ГУ МВД по городу Москве на Петровке, 38", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221226/menyu-1841477691.html

https://ria.ru/20221226/sotsialnyy_navigator-1840475425.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк), новый год, московский метрополитен