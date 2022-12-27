https://ria.ru/20221227/moskva-1841575691.html
В Москве в новогоднюю ночь ожидают околонулевую температуру
В Москве в новогоднюю ночь ожидают околонулевую температуру - РИА Новости, 27.12.2022
В Москве в новогоднюю ночь ожидают околонулевую температуру
Новогодняя ночь в Москве ожидается с околонулевой температурой и небольшими осадками в виде мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:40
2022-12-27T10:40
2022-12-27T11:29
общество
москва
новый год
татьяна позднякова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новогодняя ночь в Москве ожидается с околонулевой температурой и небольшими осадками в виде мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."К сожалению, погода у нас сохранится облачная, местами будут приниматься небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура в ночные часы в новогоднюю ночь по региону минус 4 - плюс 1, скорее всего, в Москве это около нуля - минус 1 - плюс 1. Дневная температура минус 3 - плюс 2", - рассказала Позднякова. По ее словам, 31 декабря и 1 января в московском регионе ожидается оттепель."То есть, год будет заканчиваться очень теплой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы градусов на 7-8", - добавила синоптик.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, новый год, татьяна позднякова
Общество, Москва, Новый год, Татьяна Позднякова, Новый год — 2023
10:40 27.12.2022 (обновлено: 11:29 27.12.2022)
В Москве в новогоднюю ночь ожидают околонулевую температуру
Синоптик Позднякова предсказала в Москве в новогоднюю ночь температуру около нуля и снег
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новогодняя ночь в Москве ожидается с околонулевой температурой и небольшими осадками в виде мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"К сожалению, погода у нас сохранится облачная, местами будут приниматься небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура в ночные часы в новогоднюю ночь по региону минус 4 - плюс 1, скорее всего, в Москве это около нуля - минус 1 - плюс 1. Дневная температура минус 3 - плюс 2", - рассказала Позднякова. По ее словам, 31 декабря и 1 января в московском регионе ожидается оттепель.
"То есть, год будет заканчиваться очень теплой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы градусов на 7-8", - добавила синоптик.