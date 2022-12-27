https://ria.ru/20221227/moskva-1841575691.html

В Москве в новогоднюю ночь ожидают околонулевую температуру

В Москве в новогоднюю ночь ожидают околонулевую температуру - РИА Новости, 27.12.2022

В Москве в новогоднюю ночь ожидают околонулевую температуру

Новогодняя ночь в Москве ожидается с околонулевой температурой и небольшими осадками в виде мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:40

2022-12-27T10:40

2022-12-27T11:29

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москва

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татьяна позднякова

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Новогодняя ночь в Москве ожидается с околонулевой температурой и небольшими осадками в виде мокрого снега, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."К сожалению, погода у нас сохранится облачная, местами будут приниматься небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура в ночные часы в новогоднюю ночь по региону минус 4 - плюс 1, скорее всего, в Москве это около нуля - минус 1 - плюс 1. Дневная температура минус 3 - плюс 2", - рассказала Позднякова. По ее словам, 31 декабря и 1 января в московском регионе ожидается оттепель."То есть, год будет заканчиваться очень теплой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы градусов на 7-8", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20221226/menyu-1841477691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, новый год, татьяна позднякова