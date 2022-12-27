https://ria.ru/20221227/moskva-1841544534.html

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве - РИА Новости, 27.12.2022

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве

В Москве на текущей неделе прогнозируются сильные снегопады, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на пять-восемь сантиметров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T03:06

2022-12-27T03:06

2022-12-27T11:29

роман вильфанд

москва

гидрометцентр

новый год

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Москве на текущей неделе прогнозируются сильные снегопады, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на пять-восемь сантиметров, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Во вторник усилится снег, он будет местами сильный. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря – тоже снег, местами сильный. Заметное количество снега прогнозируется, высота снега повысится на пять-восемь сантиметров, которая и сейчас больше 20 сантиметров, то есть выше нормы. Так что к новогодней ночи высота снега будет большая", - сказал Вильфанд. Синоптик также отметил, что температура воздуха в течение недели будет расти. Во вторник потеплеет с -6...-8 утром до 0...-2 градусов вечером. В среду и четверг дневная температура — 0...-2, в пятницу – -3...+2 градуса.

https://realty.ria.ru/20221220/sneg-1839738596.html

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роман вильфанд, москва, гидрометцентр, новый год