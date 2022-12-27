https://ria.ru/20221227/minenergo-1841553343.html

СМИ: Минэнерго хочет изменить схему подключения бизнеса к электросетям

СМИ: Минэнерго хочет изменить схему подключения бизнеса к электросетям - РИА Новости, 27.12.2022

СМИ: Минэнерго хочет изменить схему подключения бизнеса к электросетям

Минэнерго хочет с 2024 года запретить бизнесу напрямую подключать свои предприятия к магистральным электросетям Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:33

2022-12-27T08:33

2022-12-27T08:33

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россети

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минэнерго хочет с 2024 года запретить бизнесу напрямую подключать свои предприятия к магистральным электросетям Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети"), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект министерства. "С 1 января 2024 года все новые потребители будут обязаны присоединяться к ФСК только через системообразующую территориальную сетевую организацию (ТСО). Тариф ТСО, как правило, в разы выше тарифа ФСК, поэтому расходы новых клиентов на оплату услуг по передаче существенно вырастут. В 2023 году тариф ФСК составит 241 тысячу рублей за 1 МВт в месяц", - пишет издание. По его данным, Минэнерго хочет создать по одной системообразующей ТСО в каждом регионе — это необходимо для реализации новой волны консолидации мелких частных сетей. Статус системообразующей получит самая крупная ТСО в регионе, поэтому в части субъектов РФ статус, очевидно, достанется дочерним предприятиям "Россетей". Все потребители будут обязаны подписать с крупной ТСО договор на услуги по передаче. В "Россетях" газете пояснили, что поправка призвана упорядочить взаимодействие с "опосредованными" потребителями ФСК в части эксплуатации магистральных сетей и обслуживания крупных потребителей. Сейчас ФСК обязана обслуживать всех "опосредованных" потребителей наравне с ТСО (независимо от мощности подключенных энергопринимающих устройств). Вводимые требования не будут касаться тех "опосредованных" потребителей, которые уже обслуживались ФСК, отметили в компании. В Минэнерго газете не ответили. Промышленность против создания ограничений на прямой доступ к сетям ФСК: это ударит по инвестициям, в первую очередь в энергоемкие проекты, заявили изданию в "Сообществе потребителей энергии". Вероятно, Минэнерго исходит из логики, что ФСК — это системообразующая сеть, которая не предназначена для присоединения потребителей, ее функция — формирование районных энергосистем, а также обеспечение связей между региональными энергосистемами, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. По словам эксперта, инициатива Минэнерго коснется в первую очередь присоединенных к ФСК не напрямую, а через сети прямого потребителя. Если законопроект будет принят в нынешней редакции, такие опосредованные потребители будут оплачивать передачу по более высоким тарифам распределительных сетей. Прекращение обслуживания опосредованных потребителей со стороны ФСК увеличит полезный отпуск распределительных сетей, что будет способствовать сдерживанию роста котловых тарифов, но платежи потребителей после ухода с сетей ФСК ощутимо вырастут, отмечает Сасим.

https://ria.ru/20221223/ugol-1840752047.html

https://ria.ru/20221208/neft-1837160100.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россети