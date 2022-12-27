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В Мелитополе построят детский медицинский центр - РИА Новости, 27.12.2022
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В Мелитополе построят детский медицинский центр
В Мелитополе построят детский медицинский центр - РИА Новости, 27.12.2022
В Мелитополе построят детский медицинский центр
В Мелитополе появится крупный многопрофильный детский медицинский центр, который будет рассчитан на 400 мест, проектирование объекта начнется в 2023 году,... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T06:36
2022-12-27T06:36
евгений балицкий
владимир путин
мелитополь
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. В Мелитополе появится крупный многопрофильный детский медицинский центр, который будет рассчитан на 400 мест, проектирование объекта начнется в 2023 году, сообщил журналистам председатель правительства региона Антон Кольцов. По словам Кольцова, вопрос о строительстве медицинского учреждения поднимался на последней встрече врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с президентом России Владимиром Путиным. "Президент дал добро. Сейчас мы смотрим компоновку этого медцентра, разрабатывается медико-техническое задание Минздравом РФ. Мы определяем место под постройку", - сообщил он. Глава областного правительства подчеркнул, что медцентр будут строить в Мелитополе с нуля. Медико-техническое задание планируется подготовить в течение ближайшего месяца, после этого начнется проектирование. Строительство предполагается начать в конце 2023 - начале 2024 года. По предварительным данным, медцентр будет включать 50 мест в инфекционном отделении и 350 мест в многопрофильном стационаре. "Это будет полноценный медицинский центр с отдельным инфекционным отделением, центром детских болезней - хирургии, травматологии, ортопедии. Целый больничный городок, которым, кстати говоря, смогут воспользоваться не только жители Запорожской области, но и Херсонской и прилегающих территорий - такой приморский центр", - уточнил Кольцов. Председатель правительства региона заявил, что дефицит медицинских кадров в Запорожской области сейчас составляет 1117 человек. Для восполнения недостатка специалистов власти обсуждают с Минздравом РФ идею открытия филиала одного из российских медицинских вузов. "Это бы нам помогло с точки зрения подготовки квалифицированных кадров высшего звена", - добавил он.
https://ria.ru/20221221/pomosch-1840392967.html
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евгений балицкий, владимир путин, мелитополь, запорожская область, россия
Евгений Балицкий, Владимир Путин, Мелитополь, Запорожская область, Россия
06:36 27.12.2022
 
В Мелитополе построят детский медицинский центр

Проектирование детского медицинского центра в Мелитополе начнется в 2023 году

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. В Мелитополе появится крупный многопрофильный детский медицинский центр, который будет рассчитан на 400 мест, проектирование объекта начнется в 2023 году, сообщил журналистам председатель правительства региона Антон Кольцов.
По словам Кольцова, вопрос о строительстве медицинского учреждения поднимался на последней встрече врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с президентом России Владимиром Путиным.
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"Президент дал добро. Сейчас мы смотрим компоновку этого медцентра, разрабатывается медико-техническое задание Минздравом РФ. Мы определяем место под постройку", - сообщил он.
Глава областного правительства подчеркнул, что медцентр будут строить в Мелитополе с нуля. Медико-техническое задание планируется подготовить в течение ближайшего месяца, после этого начнется проектирование. Строительство предполагается начать в конце 2023 - начале 2024 года.
По предварительным данным, медцентр будет включать 50 мест в инфекционном отделении и 350 мест в многопрофильном стационаре.
"Это будет полноценный медицинский центр с отдельным инфекционным отделением, центром детских болезней - хирургии, травматологии, ортопедии. Целый больничный городок, которым, кстати говоря, смогут воспользоваться не только жители Запорожской области, но и Херсонской и прилегающих территорий - такой приморский центр", - уточнил Кольцов.
Председатель правительства региона заявил, что дефицит медицинских кадров в Запорожской области сейчас составляет 1117 человек. Для восполнения недостатка специалистов власти обсуждают с Минздравом РФ идею открытия филиала одного из российских медицинских вузов. "Это бы нам помогло с точки зрения подготовки квалифицированных кадров высшего звена", - добавил он.
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