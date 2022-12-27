https://ria.ru/20221227/melitopol-1841548652.html

В Мелитополе построят детский медицинский центр

В Мелитополе построят детский медицинский центр - РИА Новости, 27.12.2022

В Мелитополе построят детский медицинский центр

В Мелитополе появится крупный многопрофильный детский медицинский центр, который будет рассчитан на 400 мест, проектирование объекта начнется в 2023 году,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T06:36

2022-12-27T06:36

2022-12-27T06:36

евгений балицкий

владимир путин

мелитополь

запорожская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780443460_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_fc713fa02c6e07b24815f4b7968e6c7a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. В Мелитополе появится крупный многопрофильный детский медицинский центр, который будет рассчитан на 400 мест, проектирование объекта начнется в 2023 году, сообщил журналистам председатель правительства региона Антон Кольцов. По словам Кольцова, вопрос о строительстве медицинского учреждения поднимался на последней встрече врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с президентом России Владимиром Путиным. "Президент дал добро. Сейчас мы смотрим компоновку этого медцентра, разрабатывается медико-техническое задание Минздравом РФ. Мы определяем место под постройку", - сообщил он. Глава областного правительства подчеркнул, что медцентр будут строить в Мелитополе с нуля. Медико-техническое задание планируется подготовить в течение ближайшего месяца, после этого начнется проектирование. Строительство предполагается начать в конце 2023 - начале 2024 года. По предварительным данным, медцентр будет включать 50 мест в инфекционном отделении и 350 мест в многопрофильном стационаре. "Это будет полноценный медицинский центр с отдельным инфекционным отделением, центром детских болезней - хирургии, травматологии, ортопедии. Целый больничный городок, которым, кстати говоря, смогут воспользоваться не только жители Запорожской области, но и Херсонской и прилегающих территорий - такой приморский центр", - уточнил Кольцов. Председатель правительства региона заявил, что дефицит медицинских кадров в Запорожской области сейчас составляет 1117 человек. Для восполнения недостатка специалистов власти обсуждают с Минздравом РФ идею открытия филиала одного из российских медицинских вузов. "Это бы нам помогло с точки зрения подготовки квалифицированных кадров высшего звена", - добавил он.

https://ria.ru/20221221/pomosch-1840392967.html

https://ria.ru/20221227/berdyanske-1841548508.html

мелитополь

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений балицкий, владимир путин, мелитополь, запорожская область, россия