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ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы - РИА Новости, 27.12.2022
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ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы
ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы - РИА Новости, 27.12.2022
ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что компания "Мегафон" необоснованно повысила стоимость услуг в мае в среднем на 12%, ведомство предписало... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:32
2022-12-27T17:38
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мегафон
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что компания "Мегафон" необоснованно повысила стоимость услуг в мае в среднем на 12%, ведомство предписало оператору снизить тарифы.В начале октября в ФАС сообщили о возбуждении дела в отношении компании. При этом в "Мегафоне" РИА Новости тогда рассказали, что заранее проинформировали ведомство о повышении стоимости услуг, находятся в тесном контакте со службой и предоставляют дополнительные документы.Размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования".РИА Новости направило запрос в "Мегафон".В ведомстве также уточнили, что антимонопольное дело в отношении "Мегафона" возбудили в соответствии со статьей о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Наказание предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, а для юридических — от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.В середине апреля Федеральная антимонопольная служба опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, россия
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Мегафон, Россия
16:32 27.12.2022 (обновлено: 17:38 27.12.2022)
 
ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы

ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы до экономически обоснованного уровня

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании MegaFon. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что компания "Мегафон" необоснованно повысила стоимость услуг в мае в среднем на 12%, ведомство предписало оператору снизить тарифы.
В начале октября в ФАС сообщили о возбуждении дела в отношении компании. При этом в "Мегафоне" РИА Новости тогда рассказали, что заранее проинформировали ведомство о повышении стоимости услуг, находятся в тесном контакте со службой и предоставляют дополнительные документы.

"ФАС установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года. <...> Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги", — сказано в сообщении.

Размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования".
РИА Новости направило запрос в "Мегафон".
В ведомстве также уточнили, что антимонопольное дело в отношении "Мегафона" возбудили в соответствии со статьей о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Наказание предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, а для юридических — от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
В середине апреля Федеральная антимонопольная служба опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МегафонРоссия
 
 
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