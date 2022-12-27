16:32 27.12.2022 (обновлено: 17:38 27.12.2022)
ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы
ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы до экономически обоснованного уровня
Логотип компании MegaFon. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что компания "Мегафон" необоснованно повысила стоимость услуг в мае в среднем на 12%, ведомство предписало оператору снизить тарифы.
В начале октября в ФАС сообщили о возбуждении дела в отношении компании. При этом в "Мегафоне" РИА Новости тогда рассказали, что заранее проинформировали ведомство о повышении стоимости услуг, находятся в тесном контакте со службой и предоставляют дополнительные документы.
"ФАС установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года. <...> Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги", — сказано в сообщении.
Размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования".
РИА Новости направило запрос в "Мегафон".
В ведомстве также уточнили, что антимонопольное дело в отношении "Мегафона" возбудили в соответствии со статьей о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Наказание предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, а для юридических — от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.
В середине апреля Федеральная антимонопольная служба опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции.