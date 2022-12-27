https://ria.ru/20221227/megafon-1841705510.html

ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы

ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы - РИА Новости, 27.12.2022

ФАС предписала "Мегафону" снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что компания "Мегафон" необоснованно повысила стоимость услуг в мае в среднем на 12%, ведомство предписало... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:32

2022-12-27T16:32

2022-12-27T17:38

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мегафон

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что компания "Мегафон" необоснованно повысила стоимость услуг в мае в среднем на 12%, ведомство предписало оператору снизить тарифы.В начале октября в ФАС сообщили о возбуждении дела в отношении компании. При этом в "Мегафоне" РИА Новости тогда рассказали, что заранее проинформировали ведомство о повышении стоимости услуг, находятся в тесном контакте со службой и предоставляют дополнительные документы.Размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования".РИА Новости направило запрос в "Мегафон".В ведомстве также уточнили, что антимонопольное дело в отношении "Мегафона" возбудили в соответствии со статьей о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Наказание предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, а для юридических — от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.В середине апреля Федеральная антимонопольная служба опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/mobilnaya-svyaz-1841627570.html

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Варвара Скокшина

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мегафон, россия