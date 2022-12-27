https://ria.ru/20221227/medvedev-1841679556.html

Китайцы обрадовались прогнозам Медведева на 2023 год

Китайцы обрадовались прогнозам Медведева на 2023 год - РИА Новости, 27.12.2022

Китайцы обрадовались прогнозам Медведева на 2023 год

Читатели китайского портала "Гуаньча" оценили предсказания заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на будущий год. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:11

2022-12-27T15:11

2022-12-27T16:58

цены на нефть

дмитрий медведев

илон маск

россия

сша

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" оценили предсказания заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на будущий год.Многие согласились с мыслями российского политика. Но пользователи отметили, что для реального выполнения всех описанных Медведевым условий потребуется больше времени."Каким бы ни был конечный результат, он просто потрясающий! Воздействие сравнимо с ядерной бомбой, и это то, что нужно делать в информационной войне с Соединенными Штатами. Медведев, здорово!" — оценил пользователь приходи и уходи свободно."Очень смело, очень приятно, мне нравится!" — написал комментатор с ником белые круги темные круги."Было бы гораздо более правдоподобно, если бы вместо этого предсказывалось, что это произойдет в 2033 году. Распад ЕС и крах гегемонии доллара — это вообще не нелепое предсказание", — отметил не бей меня, смайлик.Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, предполагающий в том числе распад Евросоюза и отмену хождения евро, а также рост цены на нефть до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров. Кроме того, политик предположил, что в США начнется гражданская война, а предприниматель Илон Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.

https://ria.ru/20221227/soobschenie-1841609943.html

https://ria.ru/20221226/kitay-1841271213.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, дмитрий медведев, илон маск, россия, сша, евросоюз, в мире