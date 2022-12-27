15:11 27.12.2022 (обновлено: 16:58 27.12.2022)
Китайцы обрадовались прогнозам Медведева на 2023 год
Читатели "Гуаньча" порадовались прогнозам зампреда Совбеза Медведева на 2023 год
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" оценили предсказания заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на будущий год.
Многие согласились с мыслями российского политика. Но пользователи отметили, что для реального выполнения всех описанных Медведевым условий потребуется больше времени.
"Каким бы ни был конечный результат, он просто потрясающий! Воздействие сравнимо с ядерной бомбой, и это то, что нужно делать в информационной войне с Соединенными Штатами. Медведев, здорово!" — оценил пользователь приходи и уходи свободно.
"Очень смело, очень приятно, мне нравится!" — написал комментатор с ником белые круги темные круги.
"Эти десять пунктов нереалистичны в качестве годового прогноза на 2023-й, но при расширении на ближайшие десять-двадцать лет значительная часть станет возможной", — заявил наблюдатель мирового класса.
"Было бы гораздо более правдоподобно, если бы вместо этого предсказывалось, что это произойдет в 2033 году. Распад ЕС и крах гегемонии доллара — это вообще не нелепое предсказание", — отметил не бей меня, смайлик.
Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, предполагающий в том числе распад Евросоюза и отмену хождения евро, а также рост цены на нефть до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров. Кроме того, политик предположил, что в США начнется гражданская война, а предприниматель Илон Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.
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