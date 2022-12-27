https://ria.ru/20221227/mechta-1841604166.html

Белоусов пообещал исполнить мечту подростка на акции "Елка желаний"

Белоусов пообещал исполнить мечту подростка на акции "Елка желаний" - РИА Новости, 27.12.2022

Белоусов пообещал исполнить мечту подростка на акции "Елка желаний"

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить новогоднюю мечту 13-летнего Ивана Коновалова из Тюменской... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:03

2022-12-27T12:03

2022-12-27T14:23

новый год — 2023

общество

андрей белоусов

максим решетников

елка желаний

новый год

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить новогоднюю мечту 13-летнего Ивана Коновалова из Тюменской области - о беговых лыжах Fisher. "Я думаю, что его мечта исполнится", - сказал Белоусов, сняв с "Елки желаний" послание от Ивана. Министр экономического развития Максим Решетников пообещал исполнить мечту пятилетней Марии из Подмосковья, которая хотела бы побывать в Москвариуме. "Поможем. С наступающим Новым годом!", - заверил глава Минэкономразвития.

https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, андрей белоусов, максим решетников, елка желаний, новый год