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Белоусов пообещал исполнить мечту подростка на акции "Елка желаний"
Белоусов пообещал исполнить мечту подростка на акции "Елка желаний" - РИА Новости, 27.12.2022
Белоусов пообещал исполнить мечту подростка на акции "Елка желаний"
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить новогоднюю мечту 13-летнего Ивана Коновалова из Тюменской... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:03
2022-12-27T12:03
2022-12-27T14:23
новый год — 2023
общество
андрей белоусов
максим решетников
елка желаний
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить новогоднюю мечту 13-летнего Ивана Коновалова из Тюменской области - о беговых лыжах Fisher. "Я думаю, что его мечта исполнится", - сказал Белоусов, сняв с "Елки желаний" послание от Ивана. Министр экономического развития Максим Решетников пообещал исполнить мечту пятилетней Марии из Подмосковья, которая хотела бы побывать в Москвариуме. "Поможем. С наступающим Новым годом!", - заверил глава Минэкономразвития.
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей белоусов, максим решетников, елка желаний, новый год
Новый год — 2023, Общество, Андрей Белоусов, Максим Решетников, Елка желаний, Новый год
12:03 27.12.2022 (обновлено: 14:23 27.12.2022)
Белоусов пообещал исполнить мечту подростка на акции "Елка желаний"
Вице-премьер Белоусов пообещал исполнить мечту 13-летнего подростка о беговых лыжах
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить новогоднюю мечту 13-летнего Ивана Коновалова из Тюменской области - о беговых лыжах Fisher.
"Я думаю, что его мечта исполнится", - сказал Белоусов, сняв с "Елки желаний" послание от Ивана.
Министр экономического развития Максим Решетников пообещал исполнить мечту пятилетней Марии из Подмосковья, которая хотела бы побывать в Москвариуме.
"Поможем. С наступающим Новым годом!", - заверил глава Минэкономразвития.