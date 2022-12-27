https://ria.ru/20221227/mchs-1841560074.html

Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году

Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году - РИА Новости, 27.12.2022

Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году

Почти 45 тысяч человек спасли и еще около 190 тысяч эвакуировали из опасных зон в этом году сотрудники МЧС РФ, которые отмечают во вторник свой профессиональный РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:37

2022-12-27T09:37

2022-12-27T09:37

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:73:3101:1817_1920x0_80_0_0_402006f6bd10952261d5ad0796238a63.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти 45 тысяч человек спасли и еще около 190 тысяч эвакуировали из опасных зон в этом году сотрудники МЧС РФ, которые отмечают во вторник свой профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации. 27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Только за 11 месяцев этого года сотрудниками ведомства спасено около 45 тысяч и эвакуировано почти 190 тысяч человек. Ликвидировано более 220 чрезвычайных ситуаций, при этом их количество снизилось на 39%", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в текущем году специалисты МЧС потушили порядка 330 тысяч пожаров. На водных объектах спасено свыше 1,4 тысячи человек, а при ликвидации ДТП - еще более 15 тысяч. Авиация ведомства выполнила более 15 тысяч полетов, совершено также более 600 рейсов санитарной эвакуации. В 2022 году воздушные суда министерства почти 2,2 тысячи раз привлекались к тушению лесных пожаров, выполнив более 5 тысяч сливов воды. В 21 случае именно благодаря их применению удалось спасти от огня населенные пункты в 11 регионах страны. МЧС России постоянно развивает гуманитарное сотрудничество с международными организациями и чрезвычайными ведомствами других стран. Только за этот год проведено 35 гуманитарных операций. Помощь, в частности, была оказана населению Кубы, Судана, Армении, Афганистана, Джибути, Турции, Таджикистана, Киргизии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20221227/spasateli-1841350966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество