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Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году - РИА Новости, 27.12.2022
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Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году
Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году - РИА Новости, 27.12.2022
Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году
Почти 45 тысяч человек спасли и еще около 190 тысяч эвакуировали из опасных зон в этом году сотрудники МЧС РФ, которые отмечают во вторник свой профессиональный РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:37
2022-12-27T09:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти 45 тысяч человек спасли и еще около 190 тысяч эвакуировали из опасных зон в этом году сотрудники МЧС РФ, которые отмечают во вторник свой профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации. 27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России. "Только за 11 месяцев этого года сотрудниками ведомства спасено около 45 тысяч и эвакуировано почти 190 тысяч человек. Ликвидировано более 220 чрезвычайных ситуаций, при этом их количество снизилось на 39%", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в текущем году специалисты МЧС потушили порядка 330 тысяч пожаров. На водных объектах спасено свыше 1,4 тысячи человек, а при ликвидации ДТП - еще более 15 тысяч. Авиация ведомства выполнила более 15 тысяч полетов, совершено также более 600 рейсов санитарной эвакуации. В 2022 году воздушные суда министерства почти 2,2 тысячи раз привлекались к тушению лесных пожаров, выполнив более 5 тысяч сливов воды. В 21 случае именно благодаря их применению удалось спасти от огня населенные пункты в 11 регионах страны. МЧС России постоянно развивает гуманитарное сотрудничество с международными организациями и чрезвычайными ведомствами других стран. Только за этот год проведено 35 гуманитарных операций. Помощь, в частности, была оказана населению Кубы, Судана, Армении, Афганистана, Джибути, Турции, Таджикистана, Киргизии и Южной Осетии.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
09:37 27.12.2022
 
Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году

Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек и эвакуировали около 190 тысяч в 2022 году

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти 45 тысяч человек спасли и еще около 190 тысяч эвакуировали из опасных зон в этом году сотрудники МЧС РФ, которые отмечают во вторник свой профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации.
27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.
"Только за 11 месяцев этого года сотрудниками ведомства спасено около 45 тысяч и эвакуировано почти 190 тысяч человек. Ликвидировано более 220 чрезвычайных ситуаций, при этом их количество снизилось на 39%", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в текущем году специалисты МЧС потушили порядка 330 тысяч пожаров. На водных объектах спасено свыше 1,4 тысячи человек, а при ликвидации ДТП - еще более 15 тысяч. Авиация ведомства выполнила более 15 тысяч полетов, совершено также более 600 рейсов санитарной эвакуации. В 2022 году воздушные суда министерства почти 2,2 тысячи раз привлекались к тушению лесных пожаров, выполнив более 5 тысяч сливов воды. В 21 случае именно благодаря их применению удалось спасти от огня населенные пункты в 11 регионах страны.
МЧС России постоянно развивает гуманитарное сотрудничество с международными организациями и чрезвычайными ведомствами других стран. Только за этот год проведено 35 гуманитарных операций. Помощь, в частности, была оказана населению Кубы, Судана, Армении, Афганистана, Джибути, Турции, Таджикистана, Киргизии и Южной Осетии.
Десантная подготовка сотрудников МЧС РФ в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
02:01
День спасателя в России
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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