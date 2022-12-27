Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек в 2022 году
Сотрудники МЧС спасли почти 45 тысяч человек и эвакуировали около 190 тысяч в 2022 году
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти 45 тысяч человек спасли и еще около 190 тысяч эвакуировали из опасных зон в этом году сотрудники МЧС РФ, которые отмечают во вторник свой профессиональный праздник – День спасателя Российской Федерации.
27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом президента РФ 27 декабря было объявлено Днем спасателя России.
"Только за 11 месяцев этого года сотрудниками ведомства спасено около 45 тысяч и эвакуировано почти 190 тысяч человек. Ликвидировано более 220 чрезвычайных ситуаций, при этом их количество снизилось на 39%", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в текущем году специалисты МЧС потушили порядка 330 тысяч пожаров. На водных объектах спасено свыше 1,4 тысячи человек, а при ликвидации ДТП - еще более 15 тысяч. Авиация ведомства выполнила более 15 тысяч полетов, совершено также более 600 рейсов санитарной эвакуации. В 2022 году воздушные суда министерства почти 2,2 тысячи раз привлекались к тушению лесных пожаров, выполнив более 5 тысяч сливов воды. В 21 случае именно благодаря их применению удалось спасти от огня населенные пункты в 11 регионах страны.
МЧС России постоянно развивает гуманитарное сотрудничество с международными организациями и чрезвычайными ведомствами других стран. Только за этот год проведено 35 гуманитарных операций. Помощь, в частности, была оказана населению Кубы, Судана, Армении, Афганистана, Джибути, Турции, Таджикистана, Киргизии и Южной Осетии.