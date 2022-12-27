https://ria.ru/20221227/mchs-1841538386.html

Путин поздравил МЧС с Днем спасателя

Путин поздравил МЧС с Днем спасателя - РИА Новости, 27.12.2022

Путин поздравил МЧС с Днем спасателя

Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад МЧС в обеспечение безопасности жителей новых российских регионов, глава государства отметил работу... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T00:05

2022-12-27T00:05

2022-12-27T00:06

владимир путин

россия

луганская народная республика

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад МЧС в обеспечение безопасности жителей новых российских регионов, глава государства отметил работу сотрудников ведомства по разминированию территорий и доставке гуманитарных грузов, а также выразил надежду, что МЧС и впредь будет внимательно следить за профилактикой чрезвычайных ситуаций. Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя, который отмечается 27 декабря. "Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Это и доставка гуманитарных грузов, и участие в разминировании территорий, и проведение аварийно-восстановительных работ", - сказал Путин в поздравлении. Глава государства отметил, что специалисты ведомства готовы выполнять свой долг в самых трудных условиях и быстро прийти на помощь тем, кто попал в беду, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество. Именно в таких традициях нужно воспитывать молодых сотрудников, равняться на опыт ветеранов спасательных подразделений, отметил президент. Перед министерством в целом стоит много конкретных практических задач, значимых для государства и всех граждан, заметил Путин. "Уверен, что вы будете решать их четко и грамотно, а если нужно - действовать самоотверженно и бесстрашно и всегда будете достойны этого благородного призвания - спасать людей", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20221004/mchs-1821338171.html

https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790705975.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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Обращение Путина к сотрудникам МЧС в День спасателя Обращение Путина к сотрудникам МЧС в День спасателя 2022-12-27T00:05 true PT2M50S

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владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)