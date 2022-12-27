https://ria.ru/20221227/mchs-1841538386.html
Путин поздравил МЧС с Днем спасателя
Путин поздравил МЧС с Днем спасателя - РИА Новости, 27.12.2022
Путин поздравил МЧС с Днем спасателя
Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад МЧС в обеспечение безопасности жителей новых российских регионов, глава государства отметил работу... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T00:05
2022-12-27T00:05
2022-12-27T00:06
владимир путин
россия
луганская народная республика
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841509450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f5a09ec177f47b6b483fd231b98a5ce.png
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад МЧС в обеспечение безопасности жителей новых российских регионов, глава государства отметил работу сотрудников ведомства по разминированию территорий и доставке гуманитарных грузов, а также выразил надежду, что МЧС и впредь будет внимательно следить за профилактикой чрезвычайных ситуаций. Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя, который отмечается 27 декабря. "Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Это и доставка гуманитарных грузов, и участие в разминировании территорий, и проведение аварийно-восстановительных работ", - сказал Путин в поздравлении. Глава государства отметил, что специалисты ведомства готовы выполнять свой долг в самых трудных условиях и быстро прийти на помощь тем, кто попал в беду, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество. Именно в таких традициях нужно воспитывать молодых сотрудников, равняться на опыт ветеранов спасательных подразделений, отметил президент. Перед министерством в целом стоит много конкретных практических задач, значимых для государства и всех граждан, заметил Путин. "Уверен, что вы будете решать их четко и грамотно, а если нужно - действовать самоотверженно и бесстрашно и всегда будете достойны этого благородного призвания - спасать людей", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20221004/mchs-1821338171.html
https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790705975.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841509450_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_145e726173d185d3efba8039df7d3162.png
Обращение Путина к сотрудникам МЧС в День спасателя
Обращение Путина к сотрудникам МЧС в День спасателя
2022-12-27T00:05
true
PT2M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:05 27.12.2022 (обновлено: 00:06 27.12.2022)
Путин поздравил МЧС с Днем спасателя
Путин поздравил МЧС с Днем спасателя и поблагодарил за вклад в безопасность новых регионов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал весомым вклад МЧС в обеспечение безопасности жителей новых российских регионов, глава государства отметил работу сотрудников ведомства по разминированию территорий и доставке гуманитарных грузов, а также выразил надежду, что МЧС и впредь будет внимательно следить за профилактикой чрезвычайных ситуаций.
Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя, который отмечается 27 декабря.
"Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик
, Запорожской и Херсонской областей
. Это и доставка гуманитарных грузов, и участие в разминировании территорий, и проведение аварийно-восстановительных работ", - сказал Путин в поздравлении.
Глава государства отметил, что специалисты ведомства готовы выполнять свой долг в самых трудных условиях и быстро прийти на помощь тем, кто попал в беду, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество. Именно в таких традициях нужно воспитывать молодых сотрудников, равняться на опыт ветеранов спасательных подразделений, отметил президент.
"Необходимо постоянно работать над совершенствованием профессиональных навыков, добиваться безупречной слаженности и эффективного использования современного оборудования, цифровых технологий, в том числе в целях профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций", - добавил Путин.
Перед министерством в целом стоит много конкретных практических задач, значимых для государства и всех граждан, заметил Путин.
"Уверен, что вы будете решать их четко и грамотно, а если нужно - действовать самоотверженно и бесстрашно и всегда будете достойны этого благородного призвания - спасать людей", - подчеркнул президент.