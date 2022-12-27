https://ria.ru/20221227/mask-1841571430.html
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными - РИА Новости, 27.12.2022
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:24
2022-12-27T10:24
2022-12-27T15:06
в мире
илон маск
дмитрий медведев
сша
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год."Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", — написал Маск в Twitter в ответ на пост Медведева.Таким образом он продолжил комментировать прогнозы Медведева — ранее Маск назвал их "эпичными".Маск также поставил себе "напоминалку" на пост Медведева, которая должна сработать через год.Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров, ЕС распадется, в США начнется гражданская война, а Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.Медведев и Маск в Twitter ранее не раз комментировали посты друг друга и вступали в полемику. Так, в октябре зампред СБ России в ответ на вопрос Маска о ситуации на Артемовском направлении в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, дмитрий медведев, сша
В мире, Илон Маск, Дмитрий Медведев, США
10:24 27.12.2022 (обновлено: 15:06 27.12.2022)
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
Бизнесмен Маск посчитал предсказания зампреда Совбеза Медведева на 2023 год абсурдными
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год.
"Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", — написал Маск в Twitter в ответ на пост Медведева.
Таким образом он продолжил комментировать прогнозы Медведева — ранее Маск назвал их "эпичными".
Маск также поставил себе "напоминалку" на пост Медведева, которая должна сработать через год.
Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров, ЕС
распадется, в США
начнется гражданская война, а Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.
Медведев и Маск в Twitter ранее не раз комментировали посты друг друга и вступали в полемику. Так, в октябре зампред СБ России в ответ на вопрос Маска о ситуации на Артемовском направлении в Донбассе
пригласил его в Москву
на День Победы.