Рейтинг@Mail.ru
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/mask-1841571430.html
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными - РИА Новости, 27.12.2022
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:24
2022-12-27T15:06
в мире
илон маск
дмитрий медведев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год."Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", — написал Маск в Twitter в ответ на пост Медведева.Таким образом он продолжил комментировать прогнозы Медведева — ранее Маск назвал их "эпичными".Маск также поставил себе "напоминалку" на пост Медведева, которая должна сработать через год.Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров, ЕС распадется, в США начнется гражданская война, а Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.Медведев и Маск в Twitter ранее не раз комментировали посты друг друга и вступали в полемику. Так, в октябре зампред СБ России в ответ на вопрос Маска о ситуации на Артемовском направлении в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.
https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259399.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_238:204:2697:2048_1920x0_80_0_0_b54fa53c9a773f3862f1f61172c76c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, дмитрий медведев, сша
В мире, Илон Маск, Дмитрий Медведев, США
10:24 27.12.2022 (обновлено: 15:06 27.12.2022)
 
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными

Бизнесмен Маск посчитал предсказания зампреда Совбеза Медведева на 2023 год абсурдными

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год.
"Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", — написал Маск в Twitter в ответ на пост Медведева.
Таким образом он продолжил комментировать прогнозы Медведева — ранее Маск назвал их "эпичными".
Маск также поставил себе "напоминалку" на пост Медведева, которая должна сработать через год.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 23:33
Медведев назвал 2022 год драматичным
Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а на газ — до 5000 долларов за тысячу кубических метров, ЕС распадется, в США начнется гражданская война, а Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.
Медведев и Маск в Twitter ранее не раз комментировали посты друг друга и вступали в полемику. Так, в октябре зампред СБ России в ответ на вопрос Маска о ситуации на Артемовском направлении в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.
 
В миреИлон МаскДмитрий МедведевСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала