https://ria.ru/20221227/manuly-1841681126.html

В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы

В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы - РИА Новости, 27.12.2022

В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы

Пара манулов скоро поселится в зоопарке Барнаула, сообщил директор учреждения Сергей Писарев. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:18

2022-12-27T15:18

2022-12-27T15:18

сергей писарев

барнаул

новосибирский зоопарк

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БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Пара манулов скоро поселится в зоопарке Барнаула, сообщил директор учреждения Сергей Писарев. "Они едут к нам", - написал Писарев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал фото манулов в переносках. Ранее директор признавался, что давно мечтал о манулах. "В канун Нового года ещё одна моя мечта исполнилась. Во вторник к нам приедет не один кот, а сразу с женой. А спасибо за это Новосибирскому зоопарку", - подчеркнул директор зоопарка. Также Писарев отметил, что манулы очень ленивы и любят хорошо поесть. Подписчики директора зоопарка выразили надежду, что пара в перспективе порадует посетителей зверинца потомством.

https://ria.ru/20221205/zoopark-1836409900.html

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей писарев, барнаул, новосибирский зоопарк