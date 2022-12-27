https://ria.ru/20221227/manuly-1841681126.html
В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы
В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы - РИА Новости, 27.12.2022
В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы
Пара манулов скоро поселится в зоопарке Барнаула, сообщил директор учреждения Сергей Писарев. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:18
2022-12-27T15:18
2022-12-27T15:18
сергей писарев
барнаул
новосибирский зоопарк
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БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Пара манулов скоро поселится в зоопарке Барнаула, сообщил директор учреждения Сергей Писарев. "Они едут к нам", - написал Писарев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал фото манулов в переносках. Ранее директор признавался, что давно мечтал о манулах. "В канун Нового года ещё одна моя мечта исполнилась. Во вторник к нам приедет не один кот, а сразу с женой. А спасибо за это Новосибирскому зоопарку", - подчеркнул директор зоопарка. Также Писарев отметил, что манулы очень ленивы и любят хорошо поесть. Подписчики директора зоопарка выразили надежду, что пара в перспективе порадует посетителей зверинца потомством.
https://ria.ru/20221205/zoopark-1836409900.html
барнаул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей писарев, барнаул, новосибирский зоопарк
Сергей Писарев, Барнаул, Новосибирский зоопарк
В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы
В зоопарке Барнаула скоро появится "семейная пара" манулов