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В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы - РИА Новости, 27.12.2022
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В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы
В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы - РИА Новости, 27.12.2022
В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы
Пара манулов скоро поселится в зоопарке Барнаула, сообщил директор учреждения Сергей Писарев. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:18
2022-12-27T15:18
сергей писарев
барнаул
новосибирский зоопарк
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БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Пара манулов скоро поселится в зоопарке Барнаула, сообщил директор учреждения Сергей Писарев. "Они едут к нам", - написал Писарев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал фото манулов в переносках. Ранее директор признавался, что давно мечтал о манулах. "В канун Нового года ещё одна моя мечта исполнилась. Во вторник к нам приедет не один кот, а сразу с женой. А спасибо за это Новосибирскому зоопарку", - подчеркнул директор зоопарка. Также Писарев отметил, что манулы очень ленивы и любят хорошо поесть. Подписчики директора зоопарка выразили надежду, что пара в перспективе порадует посетителей зверинца потомством.
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сергей писарев, барнаул, новосибирский зоопарк
Сергей Писарев, Барнаул, Новосибирский зоопарк
15:18 27.12.2022
 
В зоопарке Барнаула скоро появятся манулы

В зоопарке Барнаула скоро появится "семейная пара" манулов

© Фото : Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"/ВКонтактеМанул, которого везут в барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
Манул, которого везут в барнаульский зоопарк Лесная сказка - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"/ВКонтакте
Манул, которого везут в барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Пара манулов скоро поселится в зоопарке Барнаула, сообщил директор учреждения Сергей Писарев.
"Они едут к нам", - написал Писарев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал фото манулов в переносках.
Ранее директор признавался, что давно мечтал о манулах.
"В канун Нового года ещё одна моя мечта исполнилась. Во вторник к нам приедет не один кот, а сразу с женой. А спасибо за это Новосибирскому зоопарку", - подчеркнул директор зоопарка.
Также Писарев отметил, что манулы очень ленивы и любят хорошо поесть. Подписчики директора зоопарка выразили надежду, что пара в перспективе порадует посетителей зверинца потомством.
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