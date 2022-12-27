https://ria.ru/20221227/makeevka-1841636304.html
В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке
В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке - РИА Новости, 27.12.2022
В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке
Четыре человека задержаны в Донецке после убийства семьи в Макеевке, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T13:35
2022-12-27T13:35
2022-12-27T13:52
донецк
макеевка
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Четыре человека задержаны в Донецке после убийства семьи в Макеевке, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением автомобилем, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.Ранее следователям поступила информация об обнаружении в частном доме в Макеевке, городе-спутнике ДНР, тел восьми человек, в том числе трех детей."Оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в совершении преступления. Позже в одной из квартир в Донецке были задержаны четыре человека. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу", - добавляется в сообщении.В настоящее время решается вопрос об их аресте.
https://ria.ru/20221227/ekaterinburg-1841541781.html
https://ria.ru/20221227/bezdomnyy-1841631009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, макеевка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, в мире, украина
Донецк, Макеевка, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, В мире, Украина
13:35 27.12.2022 (обновлено: 13:52 27.12.2022)
В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке
В одной из квартир в Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке