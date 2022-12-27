https://ria.ru/20221227/makeevka-1841636304.html

В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке

В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке - РИА Новости, 27.12.2022

В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке

Четыре человека задержаны в Донецке после убийства семьи в Макеевке, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:35

2022-12-27T13:35

2022-12-27T13:52

донецк

макеевка

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Четыре человека задержаны в Донецке после убийства семьи в Макеевке, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и завладением автомобилем, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.Ранее следователям поступила информация об обнаружении в частном доме в Макеевке, городе-спутнике ДНР, тел восьми человек, в том числе трех детей."Оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в совершении преступления. Позже в одной из квартир в Донецке были задержаны четыре человека. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу", - добавляется в сообщении.В настоящее время решается вопрос об их аресте.

https://ria.ru/20221227/ekaterinburg-1841541781.html

https://ria.ru/20221227/bezdomnyy-1841631009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донецк, макеевка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, в мире, украина