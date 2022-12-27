https://ria.ru/20221227/makeevka-1841598434.html
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину - РИА Новости, 27.12.2022
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину
Отец убитой в городе Макеевка в ДНР сообщил РИА Новости, что преступники угнали машину, но оставили золото. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:43
2022-12-27T11:43
2022-12-27T11:43
макеевка
происшествия
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МАКЕЕВКА (ДНР), 27 дек – РИА Новости. Отец убитой в городе Макеевка в ДНР сообщил РИА Новости, что преступники угнали машину, но оставили золото. Накануне вечером в дежурную часть Червоногвардейского райотдела полиции Макеевки поступило сообщение о том, что на территории одного из домовладений найдены тела восьми человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Со двора был похищен автомобиль. По подозрению в совершении преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей Калининского микрорайона. Они признались, что пошли на преступление из корыстных побуждений. "Никто не хотел ограбить. Они ничего не взяли у нас. Не сняли золота с дочки. У нее цепочка была. Ничего. Просто расстреляли (людей – ред.) и угнали машину", - сказал он. По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником уголовного розыска. "Я его спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые в преступлении – ред.) не в адеквате", - сказал он.
https://ria.ru/20221227/ekaterinburg-1841541781.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, происшествия
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину, но оставили золото
МАКЕЕВКА (ДНР), 27 дек – РИА Новости. Отец убитой в городе Макеевка в ДНР сообщил РИА Новости, что преступники угнали машину, но оставили золото.
Накануне вечером в дежурную часть Червоногвардейского райотдела полиции Макеевки
поступило сообщение о том, что на территории одного из домовладений найдены тела восьми человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Со двора был похищен автомобиль. По подозрению в совершении преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей Калининского микрорайона. Они признались, что пошли на преступление из корыстных побуждений.
"Никто не хотел ограбить. Они ничего не взяли у нас. Не сняли золота с дочки. У нее цепочка была. Ничего. Просто расстреляли (людей – ред.) и угнали машину", - сказал он.
По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником уголовного розыска. "Я его спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые в преступлении – ред.) не в адеквате", - сказал он.