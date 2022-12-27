Рейтинг@Mail.ru
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/makeevka-1841598434.html
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину - РИА Новости, 27.12.2022
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину
Отец убитой в городе Макеевка в ДНР сообщил РИА Новости, что преступники угнали машину, но оставили золото. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:43
2022-12-27T11:43
макеевка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МАКЕЕВКА (ДНР), 27 дек – РИА Новости. Отец убитой в городе Макеевка в ДНР сообщил РИА Новости, что преступники угнали машину, но оставили золото. Накануне вечером в дежурную часть Червоногвардейского райотдела полиции Макеевки поступило сообщение о том, что на территории одного из домовладений найдены тела восьми человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Со двора был похищен автомобиль. По подозрению в совершении преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей Калининского микрорайона. Они признались, что пошли на преступление из корыстных побуждений. "Никто не хотел ограбить. Они ничего не взяли у нас. Не сняли золота с дочки. У нее цепочка была. Ничего. Просто расстреляли (людей – ред.) и угнали машину", - сказал он. По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником уголовного розыска. "Я его спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые в преступлении – ред.) не в адеквате", - сказал он.
https://ria.ru/20221227/ekaterinburg-1841541781.html
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, происшествия
Макеевка, Происшествия
11:43 27.12.2022
 
Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину

Отец убитой в Макеевке сообщил, что преступники угнали машину, но оставили золото

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА (ДНР), 27 дек – РИА Новости. Отец убитой в городе Макеевка в ДНР сообщил РИА Новости, что преступники угнали машину, но оставили золото.
Накануне вечером в дежурную часть Червоногвардейского райотдела полиции Макеевки поступило сообщение о том, что на территории одного из домовладений найдены тела восьми человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Со двора был похищен автомобиль. По подозрению в совершении преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей Калининского микрорайона. Они признались, что пошли на преступление из корыстных побуждений.
"Никто не хотел ограбить. Они ничего не взяли у нас. Не сняли золота с дочки. У нее цепочка была. Ничего. Просто расстреляли (людей – ред.) и угнали машину", - сказал он.
По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником уголовного розыска. "Я его спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые в преступлении – ред.) не в адеквате", - сказал он.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
01:26
Раскрыты подробности о семье подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге
 
МакеевкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала