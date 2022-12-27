https://ria.ru/20221227/makeevka-1841559356.html
Убийство семьи в Макеевке раскрыли по горячим следам
Убийство семьи в Макеевке раскрыли по горячим следам - РИА Новости, 27.12.2022
Убийство семьи в Макеевке раскрыли по горячим следам
Силовики раскрыли убийство семьи из восьми человек в Макеевке, сообщило МВД Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:29
2022-12-27T09:29
2022-12-27T14:50
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Силовики раскрыли убийство семьи из восьми человек в Макеевке, сообщило МВД Донецкой Народной Республики.Накануне в 21:15 в дежурную часть Червоногвардейского района поступило сообщение, что в частном доме нашли восемь тел, в том числе трех детей. Местные паблики писали, что у жертв были огнестрельные ранения."По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", — говорится в сообщении республиканского МВД в Telegram-канале.Подозреваемые признались, что пошли на преступление, чтобы угнать машину Skoda и похитить ценное имущество.Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Убийство двух и более человек, совершенное группой по предварительному сговору" и за угон при тех же отягчающих обстоятельствах.Позднее Следственный комитет России уточнил, что по делу задержаны четыре человека. При обыске в квартире в Донецке нашли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Оружие направят на экспертизу.В свою очередь, отец убитой в Макеевке сообщил РИА Новости, что преступники не хотели грабить своих жертв. По его словам, они не взяли золотые украшения, "просто расстреляли и угнали машину".Макеевка — город-спутник Донецка, прилегает к столице ДНР с северо-востока.
https://ria.ru/20221226/zapiska-1841479873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
09:29 27.12.2022 (обновлено: 14:50 27.12.2022)
Убийство семьи в Макеевке раскрыли по горячим следам
МВД ДНР: в Макеевке задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек
ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости.
Силовики раскрыли убийство семьи из восьми человек в Макеевке, сообщило
МВД Донецкой Народной Республики.
Накануне в 21:15 в дежурную часть Червоногвардейского района поступило сообщение, что в частном доме нашли восемь тел, в том числе трех детей. Местные паблики писали, что у жертв были огнестрельные ранения.
"По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", — говорится в сообщении республиканского МВД в Telegram-канале.
Подозреваемые признались, что пошли на преступление, чтобы угнать машину Skoda и похитить ценное имущество.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Убийство двух и более человек, совершенное группой по предварительному сговору" и за угон при тех же отягчающих обстоятельствах.
Позднее Следственный комитет России уточнил, что по делу задержаны четыре человека. При обыске в квартире в Донецке нашли автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Оружие направят на экспертизу.
В свою очередь, отец убитой в Макеевке сообщил РИА Новости, что преступники не хотели грабить своих жертв. По его словам, они не взяли золотые украшения, "просто расстреляли и угнали машину".
Макеевка — город-спутник Донецка
, прилегает к столице ДНР с северо-востока.