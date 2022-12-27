https://ria.ru/20221227/makeevka-1841555448.html

В Макеевке убили семью из восьми человек

В Макеевке убили семью из восьми человек - РИА Новости, 27.12.2022

В Макеевке убили семью из восьми человек

План-перехват объявили в Макеевке в ДНР из-за убийства семьи из восьми человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Владислава... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:03

2022-12-27T09:03

2022-12-27T10:11

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. План-перехват объявили в Макеевке в ДНР из-за убийства семьи из восьми человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Владислава Ключарова."Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват "Сирена". Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло", — приводит агентство слова Ключарова в своем Telegram-канале.По данным агентства, в Макеевке ночью была убита семья из восьми человек.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегает к столице ДНР с северо-востока.

https://ria.ru/20221227/ekaterinburg-1841541781.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донецк