09:03 27.12.2022 (обновлено: 10:11 27.12.2022)
В Макеевке убили семью из восьми человек
В Макеевке в ДНР расстреляли семью из восьми человек, объявлен план-перехват
Полицейский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. План-перехват объявили в Макеевке в ДНР из-за убийства семьи из восьми человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Владислава Ключарова.
"Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват "Сирена". Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло", — приводит агентство слова Ключарова в своем Telegram-канале.
По данным агентства, в Макеевке ночью была убита семья из восьми человек.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегает к столице ДНР с северо-востока.
"Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват "Сирена". Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло", — приводит агентство слова Ключарова в своем Telegram-канале.
По данным агентства, в Макеевке ночью была убита семья из восьми человек.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегает к столице ДНР с северо-востока.