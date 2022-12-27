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В Макеевке убили семью из восьми человек - РИА Новости, 27.12.2022
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В Макеевке убили семью из восьми человек
В Макеевке убили семью из восьми человек - РИА Новости, 27.12.2022
В Макеевке убили семью из восьми человек
План-перехват объявили в Макеевке в ДНР из-за убийства семьи из восьми человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Владислава... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:03
2022-12-27T10:11
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. План-перехват объявили в Макеевке в ДНР из-за убийства семьи из восьми человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Владислава Ключарова."Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват "Сирена". Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло", — приводит агентство слова Ключарова в своем Telegram-канале.По данным агентства, в Макеевке ночью была убита семья из восьми человек.Макеевка — город-спутник Донецка, прилегает к столице ДНР с северо-востока.
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, донецк
Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк
09:03 27.12.2022 (обновлено: 10:11 27.12.2022)
 
В Макеевке убили семью из восьми человек

В Макеевке в ДНР расстреляли семью из восьми человек, объявлен план-перехват

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. План-перехват объявили в Макеевке в ДНР из-за убийства семьи из восьми человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Владислава Ключарова.

"Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват "Сирена". Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло", — приводит агентство слова Ключарова в своем Telegram-канале.

По данным агентства, в Макеевке ночью была убита семья из восьми человек.

Макеевка — город-спутник Донецка, прилегает к столице ДНР с северо-востока.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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ПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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