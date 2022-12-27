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СК займется расследованием незаконного отстрела лосей под Ярославлем

СК займется расследованием незаконного отстрела лосей под Ярославлем - РИА Новости, 27.12.2022

СК займется расследованием незаконного отстрела лосей под Ярославлем

Уголовное дело о незаконном отстреле восьми лосей в ходе коллективной охоты в Ярославской области передано из полиции в следственный комитет, сообщила областная РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:54

2022-12-27T18:54

2022-12-27T18:57

происшествия

ярославская область

россия

ярославль

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Уголовное дело о незаконном отстреле восьми лосей в ходе коллективной охоты в Ярославской области передано из полиции в следственный комитет, сообщила областная прокуратура. "Заместитель прокурора Ярославской области передал уголовное дело о незаконной охоте на лосей в Тутаевском районе, возбужденное по части 2 ст. 258 УК РФ районным отделом полиции, в региональное следственное управление следственного комитета России. Решение о передаче дела принято с учетом повышенного общественного резонанса, а также нанесенного государству ущерба в особо крупном размере", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены руководством прокуратуры области на контроль. СУСК информирует, что накануне следователи ходатайствовали о передаче им дела. "В настоящий момент уголовное дело принято к производству, следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Ранее УМВД по Ярославской области сообщило, что председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов организовал коллективную охоту на лосей, в ходе которой были убиты 20 животных, восемь из которых - незаконно. На него завели уголовное дело о незаконной охоте и поместили под домашний арест. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал произошедшее "бойней" и заявил, что взял на контроль расследование уголовного дела. По данным областной прокуратуры, ущерб от незаконных действий оценивается примерно в 640 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220702/brakonerstvo-1799668564.html

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Кирилл Волков

происшествия, ярославская область, россия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф)