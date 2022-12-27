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WSJ: Киссинджер назвал причину современного "вакуума лидерства"

WSJ: Киссинджер назвал причину современного "вакуума лидерства" - РИА Новости, 27.12.2022

WSJ: Киссинджер назвал причину современного "вакуума лидерства"

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал нехватку мудрости среди руководителей государств мира причиной современного "вакуума лидерства", передает... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:21

2022-12-27T11:21

2022-12-27T12:06

в мире

генри киссинджер

шарль де голль

ричард никсон

россия

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spectator

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал нехватку мудрости среди руководителей государств мира причиной современного "вакуума лидерства", передает обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.Поясняя мнение Киссинджера, Мид заявил, что главным залогом успеха лидера он видит способность преодолевать разрыв между общественным мнением в своих странах и компромиссами, неизбежными в международной дипломатии."Мир не может быть таким синоцентричным, каким его хочет видеть китайское общественное мнение, таким демократичным или просвещенным, как хотели бы многие американцы, таким исламским, как хотели бы многие мусульмане, таким чутким к проблемам развития, как хотят некоторые африканские и латиноамериканские страны, или таким потрясенным французским величием или восхищенным британским моральным лидерством, как хотят жители этих стран", — пишет автор.Киссинджер же опасается, что для формирования трезвого взгляда на возможные компромиссы остается все меньше условий. Лидеры, которых экс-госсекретарь считает великими — Конрад Аденауэр, Шарль де Голль, Ричард Никсон, Анвар Садат, Маргарет Тэтчер и Ли Куан Ю, — вышли из среднего класса, а не из социальной элиты, что подарило им более взвешенный взгляд на мир. Однако они получили образование, которое подготовило их психологически, интеллектуально и культурно к эффективной и дисциплинированной работе.Ранее Киссинджер в статье для издания Spectator изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Он предположил, что в этом конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения согласия. При этом бывший госсекретарь назвал недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине.

https://ria.ru/20221227/filippo-1841546668.html

https://ria.ru/20221226/ukraina-1841468216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, генри киссинджер, шарль де голль, ричард никсон, россия, украина, сша, spectator