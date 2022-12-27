11:21 27.12.2022 (обновлено: 12:06 27.12.2022)
WSJ: Киссинджер назвал причину современного "вакуума лидерства"
WSJ: экс-госсекретарь США Киссинджер назвал нехватку мудрости причиной "вакуума лидерства"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017 года
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017 года. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал нехватку мудрости среди руководителей государств мира причиной современного "вакуума лидерства", передает обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.
Поясняя мнение Киссинджера, Мид заявил, что главным залогом успеха лидера он видит способность преодолевать разрыв между общественным мнением в своих странах и компромиссами, неизбежными в международной дипломатии.
"Мир не может быть таким синоцентричным, каким его хочет видеть китайское общественное мнение, таким демократичным или просвещенным, как хотели бы многие американцы, таким исламским, как хотели бы многие мусульмане, таким чутким к проблемам развития, как хотят некоторые африканские и латиноамериканские страны, или таким потрясенным французским величием или восхищенным британским моральным лидерством, как хотят жители этих стран", — пишет автор.
Киссинджер же опасается, что для формирования трезвого взгляда на возможные компромиссы остается все меньше условий. Лидеры, которых экс-госсекретарь считает великими — Конрад Аденауэр, Шарль де Голль, Ричард Никсон, Анвар Садат, Маргарет Тэтчер и Ли Куан Ю, — вышли из среднего класса, а не из социальной элиты, что подарило им более взвешенный взгляд на мир. Однако они получили образование, которое подготовило их психологически, интеллектуально и культурно к эффективной и дисциплинированной работе.
"Вопрос, который беспокоит Киссинджера, заключается в том, не разрушается ли этот канал — не предлагают ли больше элитные учебные заведения такой строгости и дисциплины, не разрушилась ли культура "глубокой грамотности", как он ее называет, до такой степени, что общество больше не обладает мудростью, необходимой для подготовки новых поколений к лидерству. Речь идет не просто о том, что профессора колледжей отупляют образование. Речь идет о том, сможет ли глубина и строгость классической науки выдержать вызов более визуальной культуры и более коротких периодов внимания, которые пропагандируют электронные СМИ", — заметил автор.
Ранее Киссинджер в статье для издания Spectator изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Он предположил, что в этом конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения согласия. При этом бывший госсекретарь назвал недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине.