https://ria.ru/20221227/leopard-1841620402.html

В Индии не менее 15 человек получили ранения из-за нападения леопарда

В Индии не менее 15 человек получили ранения из-за нападения леопарда - РИА Новости, 27.12.2022

В Индии не менее 15 человек получили ранения из-за нападения леопарда

Не менее 15 человек получили ранения в индийском штате Ассам в результате нападений леопарда, сообщает телеканал Times of India со ссылкой на полицию штата. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:43

2022-12-27T12:43

2022-12-27T12:43

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индия

ассам

животные

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Не менее 15 человек получили ранения в индийском штате Ассам в результате нападений леопарда, сообщает телеканал Times of India со ссылкой на полицию штата. "Многие из раненых были укушены и нуждались в госпитализации. Сейчас они вне опасности. Но в больницу Джорхатского медицинского колледжа поступает все больше людей с травмами", - сказала пресс-секретарь больницы Пурнима Баруа. Среди пострадавших - работники лесного хозяйства, дети и женщины. Большинство раненых прибыли в госпиталь из университетского городка Института исследования тропических лесов, расположенного на окраине города Джорхат. Представители лесного департамента заявили, что животное, скорее всего, вторглось в кампус в поисках еды из расположенного рядом заповедника дикой природы Гиббон. Представитель властей города Джорхат Ранджит Конвар сообщил, что с вечера леопард начал нападать на местных жителей в соседних с институтом деревнях, окруженных чайными плантациями. "Животное стало очень агрессивным. Мы расставили ловушки внутри кампуса, чтобы захватить его. Прилагаются усилия, чтобы его отследить", - сказал он. Конвар добавил, что всем жителям кампуса было рекомендовано оставаться дома.

https://ria.ru/20221103/begemot-1829139630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, индия, ассам, животные