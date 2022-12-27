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В Индии не менее 15 человек получили ранения из-за нападения леопарда - РИА Новости, 27.12.2022
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В Индии не менее 15 человек получили ранения из-за нападения леопарда
В Индии не менее 15 человек получили ранения из-за нападения леопарда - РИА Новости, 27.12.2022
В Индии не менее 15 человек получили ранения из-за нападения леопарда
Не менее 15 человек получили ранения в индийском штате Ассам в результате нападений леопарда, сообщает телеканал Times of India со ссылкой на полицию штата. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:43
2022-12-27T12:43
в мире
индия
ассам
животные
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Не менее 15 человек получили ранения в индийском штате Ассам в результате нападений леопарда, сообщает телеканал Times of India со ссылкой на полицию штата. "Многие из раненых были укушены и нуждались в госпитализации. Сейчас они вне опасности. Но в больницу Джорхатского медицинского колледжа поступает все больше людей с травмами", - сказала пресс-секретарь больницы Пурнима Баруа. Среди пострадавших - работники лесного хозяйства, дети и женщины. Большинство раненых прибыли в госпиталь из университетского городка Института исследования тропических лесов, расположенного на окраине города Джорхат. Представители лесного департамента заявили, что животное, скорее всего, вторглось в кампус в поисках еды из расположенного рядом заповедника дикой природы Гиббон. Представитель властей города Джорхат Ранджит Конвар сообщил, что с вечера леопард начал нападать на местных жителей в соседних с институтом деревнях, окруженных чайными плантациями. "Животное стало очень агрессивным. Мы расставили ловушки внутри кампуса, чтобы захватить его. Прилагаются усилия, чтобы его отследить", - сказал он. Конвар добавил, что всем жителям кампуса было рекомендовано оставаться дома.
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в мире, индия, ассам, животные
В мире, Индия, Ассам, Животные
12:43 27.12.2022
 
В Индии не менее 15 человек получили ранения из-за нападения леопарда

Не менее 15 человек получили ранения в индийском штате Ассам из-за нападений леопарда

© Pixabay / WildfacesЛеопард
Леопард - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Pixabay / Wildfaces
Леопард. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Не менее 15 человек получили ранения в индийском штате Ассам в результате нападений леопарда, сообщает телеканал Times of India со ссылкой на полицию штата.
"Многие из раненых были укушены и нуждались в госпитализации. Сейчас они вне опасности. Но в больницу Джорхатского медицинского колледжа поступает все больше людей с травмами", - сказала пресс-секретарь больницы Пурнима Баруа.
Среди пострадавших - работники лесного хозяйства, дети и женщины. Большинство раненых прибыли в госпиталь из университетского городка Института исследования тропических лесов, расположенного на окраине города Джорхат. Представители лесного департамента заявили, что животное, скорее всего, вторглось в кампус в поисках еды из расположенного рядом заповедника дикой природы Гиббон.
Представитель властей города Джорхат Ранджит Конвар сообщил, что с вечера леопард начал нападать на местных жителей в соседних с институтом деревнях, окруженных чайными плантациями.
"Животное стало очень агрессивным. Мы расставили ловушки внутри кампуса, чтобы захватить его. Прилагаются усилия, чтобы его отследить", - сказал он.
Конвар добавил, что всем жителям кампуса было рекомендовано оставаться дома.
Бегемот - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 23:31
СМИ: в Камеруне в результате нападения бегемота погибли семь человек
 
В миреИндияАссамЖивотные
 
 
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