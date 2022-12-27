https://ria.ru/20221227/lekarstva-1841696069.html
В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента
В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента - РИА Новости, 27.12.2022
В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента
Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 11 месяцев текущего года повысились в РФ лишь на 1,8%, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:59
2022-12-27T15:59
2022-12-27T16:03
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
цены
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 11 месяцев текущего года повысились в РФ лишь на 1,8%, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора."Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации", - говорится в сообщении.Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в аптечных и медицинских организациях, уточнили в ведомстве. Перечень жизненно важных лекарств включает 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи.
https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840325962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), цены, общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Цены, Общество, Здоровье - Общество
15:59 27.12.2022 (обновлено: 16:03 27.12.2022)
В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента
Росздравнадзор: цены на жизненно важные препараты за 11 месяцев 2022 года выросли на 1,8%