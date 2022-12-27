https://ria.ru/20221227/lekarstva-1841696069.html

В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента

В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента - РИА Новости, 27.12.2022

В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента

Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 11 месяцев текущего года повысились в РФ лишь на 1,8%, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:59

2022-12-27T15:59

2022-12-27T16:03

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

цены

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 11 месяцев текущего года повысились в РФ лишь на 1,8%, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора."Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации", - говорится в сообщении.Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в аптечных и медицинских организациях, уточнили в ведомстве. Перечень жизненно важных лекарств включает 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи.

https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840325962.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), цены, общество, здоровье - общество