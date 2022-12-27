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В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента - РИА Новости, 27.12.2022
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В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента
В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента - РИА Новости, 27.12.2022
В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента
Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 11 месяцев текущего года повысились в РФ лишь на 1,8%, сообщается в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:59
2022-12-27T16:03
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
цены
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 11 месяцев текущего года повысились в РФ лишь на 1,8%, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора."Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации", - говорится в сообщении.Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в аптечных и медицинских организациях, уточнили в ведомстве. Перечень жизненно важных лекарств включает 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), цены, общество, здоровье - общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Цены, Общество, Здоровье - Общество
15:59 27.12.2022 (обновлено: 16:03 27.12.2022)
 
В России выросли цены на жизненно важные лекарства на 1,8 процента

Росздравнадзор: цены на жизненно важные препараты за 11 месяцев 2022 года выросли на 1,8%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПосетительница на кассе в муниципальной аптеке
Посетительница на кассе в муниципальной аптеке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетительница на кассе в муниципальной аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за 11 месяцев текущего года повысились в РФ лишь на 1,8%, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора.
"Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации", - говорится в сообщении.
Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в аптечных и медицинских организациях, уточнили в ведомстве. Перечень жизненно важных лекарств включает 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ЦеныОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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