https://ria.ru/20221227/lechenie-1841627958.html

В России начали лечить рак с помощью нового импортозамещающего комплекса

В России начали лечить рак с помощью нового импортозамещающего комплекса - РИА Новости, 27.12.2022

В России начали лечить рак с помощью нового импортозамещающего комплекса

Лечение онкологических больных с помощью нового импортозамещающего гамма-терапевтического комплекса "Брахиум", созданного специалистами атомной отрасли,... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:02

2022-12-27T13:02

2022-12-27T13:09

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

наука

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Лечение онкологических больных с помощью нового импортозамещающего гамма-терапевтического комплекса "Брахиум", созданного специалистами атомной отрасли, началось в России, первым его применил Тульский областной клинический онкологический диспансер, сообщила пресс-служба медицинского дивизиона "Росатома" компании "Русатом Хэлскеа". "27 декабря Тульский областной клинический онкологический диспансер первым начал лечить пациентов с онкологическими заболеваниями при помощи отечественного гамма-терапевтического комплекса "Брахиум", который предназначен для комплексного лечения онкологических заболеваний органов малого таза, молочной железы, пищевода, носоглотки и полости рта методом контактной лучевой терапии", - говорится в сообщении. Ежегодно планируется проведение с помощью аппарата более 500 лечебных процедур для пациентов из Тульской области и сопредельных регионов. Источник гамма-излучения на короткое время подводится непосредственно в область опухоли и производит облучение с очень высокой точностью, сохраняя при этом практически не затронутыми окружающие здоровые ткани. Такой способ используется как самостоятельно, так и совместно с дистанционной лучевой терапией, химиотерапией и хирургическими методами. При этом "Брахиум" имеет не один, а два источника гамма-излучения на выбор (кобальт-60 и иридий-192), имеется возможность работать с источниками на других перспективных изотопах. "Для комплекса создана уникальная система планирования, которая обеспечит точность направления излучения и полный контроль лечения от разработки плана терапии до количества подаваемых источников. А 3D-визуализация, которая впервые была внедрена в аппарат брахитерапии, позволит уточнять и корректировать методику лечения в режиме реального времени", - поясняется в сообщении. По своим характеристикам гамма-терапевтический комплекс "Брахиум" не уступает зарубежным аналогам, но на 15-20% дешевле них. Аппарат на 80% состоит из отечественных комплектующих, ведется работа по доведению этой цифры до 100%, отмечает "Русатом Хэлскеа". "Росатом" готов полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения в этом оборудовании, а также оказать помощь в оснащении аппаратами для брахитерапии лечебных учреждений дружественных стран. Уже подписано соглашение о поставках "Брахиума" в Белоруссию.

https://ria.ru/20221223/nauka-1840730246.html

https://ria.ru/20221220/lechenie-1840056986.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество