https://ria.ru/20221227/lavra-1841719729.html
На Украине создали комиссию по вопросу имущества Киево-Печерской лавры
На Украине создали комиссию по вопросу имущества Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 27.12.2022
На Украине создали комиссию по вопросу имущества Киево-Печерской лавры
На Украине создана межведомственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры, сообщил во вторник украинский министр культуры... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:16
2022-12-27T17:16
2022-12-27T17:54
религия
владимир зеленский
украина
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. На Украине создана межведомственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры, сообщил во вторник украинский министр культуры Александр Ткаченко. Ранее во вторник председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для УПЦ после 31 декабря 2022 года. Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах Верхней лавры не будут проводиться богослужения ни одной из религиозных конфессий, в частности, раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения, – Трапезный и Успенский. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Александр Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов.Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Александр Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов.
https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html
https://ria.ru/20221222/upts-1840631533.html
https://ria.ru/20221214/upts-1838500513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Владимир Зеленский, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
17:16 27.12.2022 (обновлено: 17:54 27.12.2022)
На Украине создали комиссию по вопросу имущества Киево-Печерской лавры
На Украине создали межведомственную комиссию по вопросу имущества Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. На Украине создана межведомственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры, сообщил во вторник украинский министр культуры Александр Ткаченко.
"Была создана межведомственная правительственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Лавры... У правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества Нижней лавры. Этим мы будем заниматься в ближайшее время", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Ранее во вторник председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для УПЦ после 31 декабря 2022 года.
Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах Верхней лавры не будут проводиться богослужения ни одной из религиозных конфессий, в частности, раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ)
.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Владимиру Зеленскому
с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения, – Трапезный и Успенский.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Александр Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви
заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Александр Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов.