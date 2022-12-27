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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля - РИА Новости, 27.12.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля
Рубль по итогам торгов вторника ослаб: доллар и юань закрыли торги по 70,4 рубля и 9,98 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:24
2022-12-27T19:24
2022-12-27T19:24
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника ослаб: доллар и юань закрыли торги по 70,4 рубля и 9,98 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,11 рубля, до 70,4 рубля, юаня - на 21 копейку, до 9,98 рубля, евро - на 1,45 рубля, до 75 рублей.
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экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Рубль, Юань, Россия
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 27 декабря вырос до 70,4 рубля, юаня — до 9,98