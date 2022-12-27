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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля - РИА Новости, 27.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221227/kurs-1841756626.html
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля - РИА Новости, 27.12.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля
Рубль по итогам торгов вторника ослаб: доллар и юань закрыли торги по 70,4 рубля и 9,98 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:24
2022-12-27T19:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
рубль
юань
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника ослаб: доллар и юань закрыли торги по 70,4 рубля и 9,98 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,11 рубля, до 70,4 рубля, юаня - на 21 копейку, до 9,98 рубля, евро - на 1,45 рубля, до 75 рублей.
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экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Рубль, Юань, Россия
19:24 27.12.2022
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 27 декабря вырос до 70,4 рубля, юаня — до 9,98

© Depositphotos.com / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Depositphotos.com / valphoto
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника ослаб: доллар и юань закрыли торги по 70,4 рубля и 9,98 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,11 рубля, до 70,4 рубля, юаня - на 21 копейку, до 9,98 рубля, евро - на 1,45 рубля, до 75 рублей.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДолларРубльЮаньРоссия
 
 
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