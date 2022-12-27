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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля - РИА Новости, 27.12.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,4 рубля

Рубль по итогам торгов вторника ослаб: доллар и юань закрыли торги по 70,4 рубля и 9,98 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:24

2022-12-27T19:24

2022-12-27T19:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Рубль по итогам торгов вторника ослаб: доллар и юань закрыли торги по 70,4 рубля и 9,98 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,11 рубля, до 70,4 рубля, юаня - на 21 копейку, до 9,98 рубля, евро - на 1,45 рубля, до 75 рублей.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, доллар, рубль, юань, россия